Marcus Rashford: l’attaquant de Manchester United dit qu’il profite d’une pré-saison complète «inestimable» sous Erik ten Hag | Nouvelles du football

Marcus Rashford a connu une pré-saison “inestimable” et exploite la douleur de l’année précédente alors que l’attaquant de Manchester United tente de retrouver son meilleur niveau.

La défaite déchirante aux tirs au but de juillet dernier lors de la défaite de l’Angleterre en finale du Championnat d’Europe face à l’Italie a été suivie par la campagne la plus difficile du joueur de 24 ans à ce jour.

Une opération à l’épaule après le tournoi signifiait que Rashford ne figurait pas pour United avant la mi-octobre, lorsqu’une première vague de buts s’est rapidement tarie.

Les mauvaises performances de l’attaquant l’ont vu abandonné par l’Angleterre et largement critiqué, mais il espère avoir franchi un cap après une pré-saison complète sous le nouveau patron exigeant Erik ten Hag.

“Je me sens en forme, je me sens fort et nous sommes sortis du voyage sans aucune blessure”, a déclaré Rashford. “Pour nous, c’est définitivement une chose positive d’avoir une équipe en pleine forme prête à commencer la saison.

Marcus Rashford a marqué lors de la victoire 3-1 de United contre Crystal Palace ce mois-ci





“Pour moi personnellement, c’est inestimable d’avoir la pré-saison que j’ai eue.

“Parfois, je n’en prends pas vraiment note parce que d’habitude nous jouons à des matchs en été et des trucs comme ça, donc la saison suivante se prolonge en quelque sorte sur la saison précédente.

“Mais cette année, j’ai eu le temps de faire une pause, de me reposer, de récupérer mentalement et physiquement, puis j’ai eu une bonne pré-saison.

“Je me sens vraiment heureux. Je suis content d’avoir réussi à faire ça.”

“Je me sens beaucoup plus prêt cette saison”

Rashford célèbre son but lors de la victoire 4-1 de pré-saison contre Melbourne Victory





Rashford se sent certainement plus positif qu’il ne l’était à la fin d’une campagne misérable selon les normes de United.

L’optimisme qui accompagnait les signatures accrocheuses après avoir terminé deuxième de la Premier League et de la Ligue Europa s’est rapidement estompé, United chutant à la sixième place avec un décompte de points dérisoire.

“Je pense que c’est normal quand nous ne jouons pas comme nous devrions jouer [that] vous êtes critiqué », a déclaré Rashford. « Cela fait partie intégrante du jeu.

“J’ai toujours dit que je suis mon propre critique le plus sévère et je sais quand je ne joue pas mon meilleur football et je sais quand je dois m’améliorer.

“Certainement la saison dernière a été pour moi un moment de réflexion. J’ai eu du temps libre cet été et une longue pré-saison, donc je me sens beaucoup plus prêt cette saison.

Rashford a lutté pour la forme la saison dernière





“Je pense que c’est évidemment difficile quand on perd. Nous n’aimons pas perdre et je pense que c’est la même chose pour tout le monde en tant qu’individu.

“Lorsque vous perdez des matchs et que vous ne marquez pas de points, il est difficile de s’amuser sur le terrain.

“J’espère que nous pourrons commencer la saison bien mieux que cela, mais nous devons utiliser la saison dernière comme carburant pour nous améliorer et prouver que nous sommes de meilleurs joueurs que ce que nous avons montré l’an dernier.”

Rashford: C’est amusant de jouer sous Ten Hag

Il y a certainement eu des signes que certains des joueurs sous-performants de la saison dernière pourraient être rajeunis par Ten Hag, avec Anthony Martial, Jadon Sancho et Rashford parmi ceux qui ont bien performé en tournée.

“Il veut juste que nous soyons positifs”, a-t-il déclaré à propos des exigences du Néerlandais envers les attaquants de United.

“Il veut que nous fassions tout de manière positive, donc pour nous, cela signifie beaucoup de courses vers l’avant, beaucoup d’échanges de positions, essayant de se lier les uns aux autres sur le ballon.

“C’est amusant de jouer, nous l’apprécions, alors j’espère que nous pourrons commencer et réaliser ce type de performances au cours de la saison.”

“Il faut arrêter d’encaisser des buts en contre-attaque”

United a ouvert la pré-saison avec une victoire 4-0 contre ses rivaux Liverpool à Bangkok, avant de battre Melbourne Victory 4-1 et Crystal Palace 3-1 au Melbourne Cricket Ground.

La tournée s’est terminée contre Aston Villa samedi au stade Optus de Perth, où Jadon Sancho a volé à la maison à la fin d’un mouvement d’équipe avant qu’une frappe de Rashford ne soit déviée par Matty Cash.

Mais United s’est vu refuser un record de victoires à 100% de la tournée alors que le beau but en solo de Leon Bailey a été complété par une tête de Calum Chambers dans le temps d’arrêt alors que le match amical s’est terminé 2-2.

“Le terrain n’était pas le meilleur mais nous avons essayé de faire de notre mieux”, a déclaré Rashford à propos de la surface méli-mélo avec un sourire.

“C’était un match amusant. La première mi-temps, nous avons probablement mieux joué qu’en seconde période, mais c’était agréable.

“La pré-saison dans son ensemble a définitivement été une réussite et nous pouvons utiliser ces expériences.

“Même des matchs comme aujourd’hui, nous avons encaissé un but sur une contre-attaque. Nous devons travailler là-dessus.

“C’est quelque chose sur lequel nous avons généralement été assez bons tout au long de la pré-saison, mais cela montre simplement que nous ne pouvons pas nous déconnecter.”

United termine la pré-saison en affrontant l’Atletico Madrid à Oslo samedi prochain et en accueillant Rayo Vallecano à Old Trafford le lendemain, Brighton arrivant ensuite dans le match d’ouverture de la ligue le 7 août. en direct sur Sky Sports.

Ce sera une saison pas comme les autres étant donné que la Coupe du monde est coincée au milieu de celle-ci – un tournoi dont Rashford pourrait encore faire partie bien qu’il n’ait pas représenté l’Angleterre depuis la finale de l’Euro 2020.

“Je n’ai pas parlé à [Gareth Southgate] depuis l’été, vraiment”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas trop sûr, mais tout ce que je peux faire, c’est essayer de faire de mon mieux pour United, puis nous verrons ce qui se passera.”

Calendrier de Man Utd: débuts de Ten Hag contre Brighton on Sky

Le premier match de Premier League d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United sera contre Brighton à Old Trafford, en direct sur Sports du ciellors du Super Sunday d’ouverture de la saison 2022/23.

Après avoir affronté les Seagulls de Graham Potter le dimanche 7 août, en direct sur Sports du ciel, United se rendra à Brentford le 13 août en direct sur Sky Sportsavant d’accueillir ses rivaux Liverpool dans un affrontement à succès en début de saison dans le Football du lundi soir le 22 août, en direct sur Sky Sports.

Le voyage de United au stade Etihad pour le premier derby de Manchester de la saison le 1er octobre donne le coup d’envoi d’un mois intimidant qui voit l’équipe de Ten Hag se rendre à Everton et Chelsea et accueillir Tottenham, Newcastle et West Ham.

Le dernier match avant la pause de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Fulham le week-end du 12/13 novembre. United revient ensuite à l’action le lendemain de Noël à Fulham. 2023 sera inauguré par un match à domicile contre le promu Bournemouth. Les champions de Premier League Manchester City seront les prochains à Old Trafford le 14 janvier, le voyage de retour à Anfield le 4 mars, tandis que United conclura sa saison à domicile contre Fulham le 28 mai.

