Marcus Rashford: l’attaquant de Manchester United décidera de l’opération de l’épaule après l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Marcus Rashford attendra la fin de l’Euro 2020 pour décider s’il doit subir une opération à l’épaule.

Le joueur de 23 ans, qui est actuellement en service international avec l’Angleterre à l’Euro 2020, envisage de passer sous le couteau après avoir franchi la barrière de la douleur avec la blessure depuis novembre.

À l’époque, l’attaquant s’est déchiré un muscle de l’épaule gauche, mais a reporté la décision de subir une intervention chirurgicale à la fin du tournoi.

L’attaquant, qui n’a pas encore commencé un match pour l’Angleterre lors du tournoi, pourrait manquer le début de la saison de Premier League de Manchester United s’il décidait de se faire opérer.

« C’est soit une opération, soit je ne reçois pas d’opération », a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas sûr à 100% d’en avoir encore besoin, alors je vais le prendre comme il vient. Je finirai fort ici et j’ai quelques semaines de congé pour simplement me détendre et décider ce que je suis va faire. »

Toute opération et rééducation ultérieure à la suite de la participation de l’Angleterre au tournoi de cet été pourrait le rendre douteux pour le match d’ouverture de Man United en Premier League à domicile contre Leeds United le 14 août.

















0:39



Marcus Rashford n’a aucun scrupule à être exclu du onze de départ de l’Angleterre pour son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie, estimant que toute l’équipe sera utilisée à un moment donné pour réussir au tournoi.



Sur les délais potentiels, Rashford a ajouté: « Les médecins ne l’ont pas encore dit. La raison pour laquelle je ne sais pas, c’est que lorsque la saison se déroulait, et avant de venir ici, je savais qu’il n’y avait aucune chance que je me fasse opérer , donc je ne savais pas combien de temps l’opération allait me mettre dehors.

« Je suis pleinement concentré ici. Quand le tournoi sera terminé, je poserai la question. »

Rashford a ensuite admis qu’il n’avait pas été à son meilleur pour l’Angleterre jusqu’à présent ce tournoi, mais n’a pas blâmé ses problèmes de blessures pour sa forme actuelle.

« De toute évidence, je ne donne pas le meilleur de moi-même et je sais que je peux le faire », a déclaré Rashford.

« Quoi qu’il en soit, cela n’a pas vraiment d’importance car cela dure depuis le début de la saison. J’ai réussi à traverser la saison avec United.

« Je pense que j’ai eu 36 buts, donc je ne peux pas revenir sur l’année et dire » mmm, j’aurais dû prendre du temps pour faire ceci et faire cela « . Ce n’est tout simplement pas ma façon de voir les choses. Je veux juste être disponible pour chaque match. »