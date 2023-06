Marcus Rashford: l’attaquant de Man Utd insiste sur le fait qu’il est engagé à 100% en Angleterre malgré les critiques | Nouvelles du football

Marcus Rashford dit qu’il est pleinement engagé envers l’Angleterre et ne se soucie pas si les spectateurs critiquent ou remettent en question son dévouement à l’équipe nationale.

Le joueur de 25 ans se prépare pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord après s’être retiré de la rencontre de mars en raison d’une blessure.

Rashford a dû se retirer de nombreux camps au fil des ans, mais sa décision de se rendre à New York alors que l’Angleterre remportait son premier match du Groupe C 2-1 en Italie a suscité un débat.

Le patron Gareth Southgate a défendu la décision de l’attaquant de 51 sélections de s’envoler pour les États-Unis à l’époque et l’attaquant de Manchester United a déclaré qu’il n’était pas ému par les voix critiques.

Rashford insiste sur le fait que la critique ne le dérange pas





« Je ne l’ai pas vu, pour être honnête avec vous », a déclaré Rashford. « Je ne l’ai pas vu avant de rentrer à la maison.

« J’ai besoin de temps pour m’éteindre et récupérer, alors j’ai fait un court voyage, quatre jours, puis je suis retourné faire de la rééducation et j’ai juste essayé de me préparer le plus tôt possible.

« Avec des blessures, vous ne pouvez pas prédire quand elles vont se produire.

« Heureusement, j’ai très peu de tensions musculaires et de types de blessures, mais il arrive parfois que vous subissiez des blessures par impact. La majorité de mes blessures ont été ainsi. »

Lorsqu’on lui a demandé si les gens remettant en question son engagement à jouer pour son pays faisaient mal, Rashford a répondu: « Honnêtement, ce n’est pas le cas.

« Je sais que je m’y engage à 100%, les gens vont dire ce qu’ils vont dire. Cela ne me dérange pas vraiment. »

Rashford a ri de cette conversation alors qu’il se prépare à jouer son premier match de qualification depuis que l’Angleterre a gagné 4-0 à l’extérieur contre le Kosovo en novembre 2019 – le dernier international avant la pause du calendrier en raison de la pandémie de coronavirus.

Il obtiendra sûrement des minutes lors des éliminatoires de l’Euro 2024 de vendredi à Malte, mais la disponibilité du quintette anglais de Manchester City n’est pas claire.

Regardez les meilleurs moments de la parade des aigus de Manchester City alors que les joueurs et le personnel sont montés sur scène pour célébrer avec les fans.



Jack Grealish, Kyle Walker, Phil Foden, John Stones et Kalvin Phillips sont arrivés à St George’s Park mardi après des jours de célébration de leur triple triomphe.

La victoire de samedi en Ligue des champions contre l’Inter Milan a vu City rejoindre Manchester United en tant que seule équipe anglaise à remporter la Premier League, la FA Cup et la Coupe d’Europe – un moment meurtrier pour la moitié rouge de la ville.

Image:

Marcus Rashford et Manchester United n’ont pas pu empêcher Manchester City de remporter la FA Cup en route vers le triplé





« Pour être honnête, ce n’est pas agréable [to see City’s success] mais en même temps, c’est le football », a déclaré Rashford, produit de United.

« La meilleure équipe qui joue constamment le meilleur football va remporter le plus de trophées et ils ont réussi à en gagner trois cette année.

« Bravo à eux et nous passons à autre chose maintenant et c’est à eux de continuer, et c’est à nous autres d’essayer de les rattraper. »

Lorsqu’on lui a demandé si les réalisations de City fournissaient une motivation supplémentaire, Rashford a répondu: « Ouais, à 100%. »

L’attention de Rashford est désormais tournée vers les questions internationales alors qu’une campagne incessante arrive enfin à son terme.

Il a fait 61 apparitions pour le club et le pays dans une campagne sans précédent qui a coincé la Coupe du monde au Qatar au milieu.

Ce chiffre pourrait atteindre 63 s’il joue contre Malte et à Old Trafford contre la Macédoine du Nord lundi – un qualificatif à seulement 23 jours du premier match de pré-saison de United.

Rashford, interrogé sur la nécessité de revoir le calendrier, a déclaré: « Je pense que c’est évident.

« C’est fou qu’au niveau des clubs, nous jouions contre des équipes qui jouent un match par semaine, et nous jouons trois matchs par semaine de novembre jusqu’à ce que nous soyons éliminés de la Ligue Europa.

« C’est difficile mais en même temps on a l’habitude de le faire, mais je ne pense pas que ce soit bien. »