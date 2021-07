Marcus Rashford : L’argent collecté pour réparer une fresque vandalisée à Manchester sera reversé à une banque alimentaire caritative | Actualités footballistiques

Marcus Rashford fera don des près de 40 000 £ collectés après que sa peinture murale à Manchester a été défigurée à une organisation caritative de banque alimentaire.

La peinture murale a été vandalisée après que l’attaquant de Manchester United a raté un penalty lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie à Wembley.

Une page de financement participatif a été créée pour collecter des fonds pour réparer la peinture murale et des milliers de personnes y ont participé pour laisser des messages positifs en faveur de Rashford et de ses coéquipiers, Bukayo Saka et Jadon Sancho, qui ont également été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué des sanctions en la fusillade à Wembley.

Rashford a déclaré que ces fonds seraient remis à Fare Share Greater Manchester, l’association caritative avec laquelle il a travaillé pour fournir des repas scolaires gratuits aux enfants pendant les vacances d’été.

Rashford a tweeté: « Merci Withington Walls, Akse P19, à Julie qui a tout lancé et à tous ceux qui ont promis quelques £ pour sa réparation.

« Après avoir levé près de 40 000 £, ces fonds seront désormais reversés à FareShare Greater Manchester, garantissant que nous atteignons plus d’enfants dans le besoin cet été. »