Marcus Rashford joue alors que Manchester United bat Everton

Marcus Rashford a marqué pour le cinquième match consécutif alors que Manchester United battait Everton 3-1 au troisième tour de la FA Cup vendredi, mettant la pression sur le patron assiégé Frank Lampard.

Everton s’est rendu à Old Trafford dans l’appréhension après s’être glissé dans la zone de relégation de la Premier League cette semaine après un martèlement à domicile 4-1 aux mains de Brighton.

Ils ont pris le pire départ possible, l’attaquant brésilien Antony marquant à la quatrième minute seulement, mais égalisant 10 minutes plus tard après que Conor Coady ait sauté sur un hurlement du gardien United David de Gea.

Cependant, le défenseur d’Everton a mis le ballon dans son propre filet au début de la seconde période pour redonner l’initiative à l’équipe locale.

Rashford a augmenté l’avance de United dans les dernières secondes, marquant depuis le point de penalty pour maintenir son record de buts à chaque match depuis la Coupe du monde.

L’homme du match Rashford, débordant de confiance, a déclaré que sa forme de buteur correspondait au niveau des meilleurs sorts de sa carrière.

L’attaquant anglais a également déclaré que les joueurs cherchaient désespérément à mettre fin à la sécheresse du trophée du club, qui remonte à 2017.

“Nous voulons être en finale et dans les plus grands matchs”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, nous voulons gagner de l’argenterie et un trophée. J’espère que cette saison, nous aurons l’occasion de le faire.”

Les Red Devils, qui ont remporté la plus récente de leurs 12 FA Cups en 2016, occupent la quatrième place de la Premier League lors de la première saison d’Erik ten Hag et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

L’équipe en forme a ouvert le score lorsque l’impressionnant Rashford a bondi sur la gauche et dans la surface de réparation avant de tirer le ballon à travers la surface sur le chemin d’Antony qui arrivait rapidement.

Erreur De Gea

Everton semblait faire face à une soirée difficile, mais ils étaient à égalité dans des circonstances bizarres à la 14e minute.

Amadou Onana récupère le ballon à l’entrée de la surface et nourrit Neal Maupay, qui frappe un centre bas.

De Gea aurait pu utiliser ses mains, mais le ballon s’est en quelque sorte serré entre ses jambes alors qu’il s’accrochait au premier poteau d’une main et Coady a eu la finition la plus facile, changeant l’ambiance du match.

Ten Hag a exhorté les fans de United à augmenter le volume alors qu’il sortait après la mi-temps et ils étaient rapidement de retour devant, Rashford jouant à nouveau un rôle crucial.

L’attaquant anglais a coupé depuis la gauche et a pénétré dans la surface d’Everton, battant Seamus Coleman pour envoyer un centre que Coady a transformé dans son propre filet.

United a continué à sonder les ouvertures alors que les fans se moquaient de Lampard avec des chants de “tu te fais virer le matin”.

Everton, faisant preuve d’un esprit combatif admirable, avait le ballon dans le filet grâce au remplaçant Dominic Calvert-Lewin, mais le but a été exclu par VAR pour un hors-jeu plus tôt dans le mouvement.

Rashford a ajouté de la brillance au score après que le remplaçant Alejandro Garnacho ait été emmitouflé dans la surface, envoyant Jordan Pickford dans le mauvais sens.

C’était la septième victoire consécutive de Manchester United toutes compétitions confondues, de part et d’autre de la Coupe du monde.

Lampard a félicité ses hommes pour leur engagement, affirmant que Rashford avait fait la différence.

“C’était une performance que chaque manager souhaite avec l’attitude de l’équipe et la concentration et notre seul objectif est maintenant Southampton (en Premier League)”, a-t-il déclaré.

