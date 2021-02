Marcus Rashford incite Manchester United à s’imposer 3-1 contre Newcastle United

Une impressionnante performance individuelle de Marcus Rashford a conduit Manchester United à une victoire 3-1 à domicile contre Newcastle United en Premier League dimanche alors que l’attaquant anglais marquait un but et participait à un autre.

United est revenu à la deuxième place avec 49 points en 25 matchs, 10 derrière le leader Manchester City et devant Leicester City, troisième, à la différence de buts. Newcastle est resté 17e avec 25 points, trois devant Fulham qui occupait la dernière place de relégation, après une huitième défaite en championnat en 10 matchs.

Rashford a tiré United devant le bleu à la 30e minute quand il a battu deux fois le défenseur Emil Krafth avec un jeu de jambes soigné avant de tirer un tir bas net devant le gardien Karl Darlow à l’intérieur du poteau proche.

Les visiteurs, qui semblaient plus susceptibles de sortir de l’impasse, ont riposté six minutes plus tard quand Allan Saint-Maximin a profité d’un mauvais dégagement de Harry Maguire et a balayé le ballon dans le toit du filet.

United n’avait toujours pas l’air convaincant au début de la seconde période, mais a frappé de nulle part à la 57e minute alors qu’une passe de Nemanja Matic a été touchée par Bruno Fernandes à Daniel James qui a fait passer le ballon devant Darlow de huit mètres.

Fernandes a scellé la victoire de United avec un penalty à la 74e minute accordé lorsque Joe Willock a fait trébucher Rashford après avoir ébloui le joueur de Newcastle avec un contrôle rapproché sublime dans la zone.