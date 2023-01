Marcus Rashford “imparable” mais le patron de Manchester United, Erik ten Hag, admet qu’il y a place à l’amélioration

Erik ten Hag a décrit Marcus Rashford comme “imparable” après une autre belle performance pour Manchester United.

L’attaquant a marqué pour le cinquième match consécutif alors qu’il aidait les Red Devils à remporter une victoire 3-1 au troisième tour de la FA Cup contre Everton vendredi soir.

AFP Rashford est dans la forme de sa vie à Manchester United

Getty Rashford a marqué pour le cinquième match consécutif alors qu’il aidait Manchester United à vaincre Everton en FA Cup

Après une campagne où il est tombé très bas dans l’ordre hiérarchique, le joueur de 25 ans est maintenant sans doute le joueur le plus important de United, ce dont Ten Hag tient à tirer le meilleur parti.

Parlant de l’affichage de Rashford, Ten Hag a déclaré: “Encore une fois, une excellente performance dans le match, mais il l’a été dès la première minute du match.

«En tant qu’équipe, nous avons bien géré le revers et je pense que Marcus est celui qui va devant et a montré la conviction, a montré la conviction, un bon mouvement, de bonnes courses derrière, en prenant des joueurs. Pendant 90 minutes, il a été une menace pour les défenseurs d’Everton.

“En tant qu’attaquant, vous mesurez les buts et assistez. Aujourd’hui, il a définitivement récolté deux passes décisives et un but, donc c’est génial et il a des compétences fantastiques. Quand il a cette stabilité mentale, il continue mais cela exige beaucoup de lui et aussi de nous en tant qu’équipe, l’organisation.

«Assurez-vous que nous avons le bon environnement et la bonne culture. Quand il reste concentré comme ça, je suis sûr qu’il continue ce processus. C’est une partie et je peux voir certaines capacités techniques des joueurs lorsque nous travaillons avec eux. Bien que nous n’ayons pas beaucoup de temps mais il peut travailler sur son pied le plus faible, il peut travailler sur sa tête mais je pense que beaucoup d’autres compétences [too].”

Ten Hag a ajouté: “C’est très bien, il s’agit plus de le mettre dans la bonne position – il doit le faire – mais assurez-vous qu’en tant qu’équipe, nous créons des espaces pour qu’il vienne comme une force.

Getty L’attaquant est “imparable” à l’heure actuelle, selon Ten Hag

“Marcus va très bien, mais c’est aussi l’équipe qui doit avoir la bonne forme pour qu’il puisse apporter ses forces et ensuite il est imparable avec sa vitesse, avec ses dribbles, avec sa franchise.

«Nous avons un bon personnel et de nombreux membres du personnel qui contribuent aux performances de l’équipe, des individus, et nous faisons beaucoup avec les individus, mais nous faisons aussi beaucoup avec les combinaisons, les lignes dans l’équipe.

«Mais le plus important, c’est la façon de jouer. Le plus important est que les joueurs coopèrent, se défient et se placent dans les meilleures positions. Il y a beaucoup de travail là-dedans, mais le plus important est Marcus lui-même.