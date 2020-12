Pour Marcus Rashford, son lien avec Manchester United va bien plus loin que ce qui se passe sur le terrain.

Rashford n’a encore que 23 ans, mais a transcendé le football cette année avec sa formidable campagne pour lutter contre la pauvreté des enfants au Royaume-Uni.

Il y a une authenticité chez Rashford qui vient de sa propre enfance, grandissant dans un environnement difficile dans lequel il a bénéficié des repas scolaires gratuits qu’il s’est battu si dur pour faire un droit pour tous les enfants vulnérables.

Et Rashford dit qu’il sera à jamais redevable à United, non seulement pour lui avoir donné la chance de réaliser son rêve d’enfance de devenir un footballeur professionnel, mais pour aller au-delà pour y arriver.

« Toutes les bonnes choses qui se sont produites cette année sont venues de Manchester United, ce qui m’a donné une opportunité en tant qu’enfant », a déclaré Rashford.

«Je ne me souviens pas seulement de la dernière année ou des cinq dernières années.

«Je parle du moment où personne dans ma famille ne conduisait et je devais m’entraîner et United avait des gens pour venir m’emmener au terrain d’entraînement et me ramener chez moi quand j’avais six, sept, huit, neuf.

«Les fois où ils m’ont mis dans un logement quand ma mère se débattait à la maison, quand j’avais 11 ans, et j’étais là jusqu’à 16 ou 17 ans.