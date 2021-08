Marcus Rashford exhorte les professionnels de la santé à aider les familles à souscrire à des bons alimentaires

La star anglaise Marcus Rashford a appelé les professionnels de la santé à exhorter les familles dans le besoin à s’inscrire à un programme de bons alimentaires.

Le militant contre la pauvreté alimentaire a fait part de ses inquiétudes quant au fait que 40% des personnes éligibles au programme Healthy Start – dans lequel des bons peuvent être échangés contre des choses telles que du lait, des préparations pour nourrissons ou des fruits et légumes – ne sont toujours pas enregistrées.

Rashford a déclaré que, alors que des milliers d’autres ont bénéficié du programme soutenu par le gouvernement après des efforts concertés l’année dernière, il est possible que les chiffres soient désormais en train de « plafonner ».

Dans une lettre ouverte aux professionnels de la santé, publiée dans Le BMJ, il a déclaré : « Depuis novembre 2020, les membres du groupe de travail sur la pauvreté alimentaire des enfants ont utilisé leurs canaux et plateformes pour communiquer sur le programme Healthy Start et pour dire aux gens comment y accéder, dans l’espoir que nous pourrons atteindre la majorité. de ceux qui en ont le plus besoin.

« Bien que nous ayons vu 57 000 parents supplémentaires bénéficier du programme, je crains que nous ne plafonnions.

« Plus de 40 pour cent des personnes éligibles aux bons ne sont toujours pas inscrites au programme, et je suis convaincu que la majorité de ces parents se trouvent dans des communautés comme la mienne, où j’ai grandi – pas d’internet, pas de haute rue, pas de bouche à oreille.

L’attaquant de Manchester United a toujours été une épine dans le pied des ministres du gouvernement et a réussi à forcer une série de demi-tours sur les repas scolaires gratuits au plus fort de la pandémie.

Plus tôt cette année, Rashford a lancé une initiative avec le chef étoilé Michelin Tom Kerridge, dont le footballeur a déclaré qu’il espérait pouvoir aider à éliminer le genre de « gêne » que sa mère avait ressenti lors de l’utilisation des banques alimentaires.

Dans sa lettre à Le BMJ, il a déclaré que « les professionnels de la santé sont en mesure de mettre en évidence le programme Healthy Start auprès des parents éligibles » et les a exhortés à « envisager de collaborer avec nous pour communiquer et éduquer les gens sur le programme ».

Il a également attiré l’attention sur un calculateur d’admissibilité en ligne qui peut déterminer qui a droit à Healthy Start.

Il a ajouté: « Nous avons besoin de vous tous pour nous aider à atteindre les plus démunis de nos communautés, en particulier compte tenu de la numérisation prévue du programme cet automne, qui désavantagera de manière disproportionnée ceux qui n’ont pas un accès facile à Internet. »

Wes Streeting du Labour, le secrétaire de l’ombre à la pauvreté des enfants, a déclaré: «De plus en plus d’enfants vivent dans la pauvreté sous les conservateurs. Sans stratégie gouvernementale pour sortir les enfants de la pauvreté, nous voyons encore une fois Marcus Rashford devoir faire le travail du gouvernement pour eux.

« Si Boris Johnson est à court d’idées sur ce qu’il faut faire, il devrait mettre en œuvre le plan de relance des enfants du Labour pour fournir un soutien immédiat à tous les enfants pour rattraper leur retard d’apprentissage après la pandémie. »

Rapports supplémentaires par l’AP