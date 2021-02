Marcus Rashford et Greta Thunberg décerné le très convoité insigne d’or Blue Peter après avoir fait campagne pour des causes | Actualités Ents & Arts

Les jeunes influenceurs Marcus Rashford et Greta Thunberg ont reçu des badges Gold Blue Peter pour leur travail de campagne vital.

Le footballeur et l’écologiste se joignent à une petite liste de personnes à qui on a présenté l’insigne tant convoité pour avoir « accompli de grandes choses, inspiré une nation, sauvé une vie ou fait preuve de bravoure et de courage ».

Les récipiendaires précédents incluent la reine, Sir David Attenborough, Dame Mary Berry, Raheem Sterling, Tim Peake et feu le capitaine Sir Tom Moore.

Rashford dit qu’il « l’apprécie beaucoup » tandis que Thunberg a dit qu’elle le chérirait.

Rashford est devenu un militant anti-pauvreté et a réussi à convaincre le gouvernement britannique de faire demi-tour sur son politique de repas scolaires gratuits En Angleterre.

S’exprimant lors d’un appel vidéo, il a déclaré à propos de son badge: «Je suis heureux de pouvoir diffuser des messages positifs et de montrer une facette de moi que les gens ne connaissent peut-être pas.

« Une grande partie de ce que je fais n’est pas pour moi, je veux juste donner aux gens la meilleure chance d’être le meilleur possible. »

Thunberg a reçu son badge pour sensibilisation au changement climatique et pour avoir inspiré «une génération à faire un changement positif pour la planète».

Blue Peter est la plus ancienne émission de télévision pour enfants au monde. Certains de ses présentateurs les plus célèbres incluent Valerie Singleton, Peter Purves et John Noakes



Elle a déclaré via un lien vidéo: « Merci beaucoup. Je ne sais pas si je mérite cela mais je suis très honorée et je vais mettre cela dans ma chambre et en prendre grand soin. »

L’émission spéciale du badge d’or Blue Peter mettra également en vedette des enfants qui «réalisent des choses incroyables».

Ils recevront des messages surprises de l’artiste crasseux Stormzy, du casting de Harry Potter et des footballeurs de Premier League.

Parmi eux, Ayaan et Mikaeel, sept ans, qui ont collecté 100 000 £ après avoir installé un stand de limonade pour collecter des fonds pour les enfants vivant au Yémen.

Stormzy leur dit: « J’ai entendu parler de votre incroyable stand de limonade et de tout le travail incroyable que vous avez fait. J’ai été époustouflé … Vous êtes une paire de petites légendes, portez-le avec fierté parce que vous le méritez. »

La rédactrice en chef de l’émission, Ellen Evans, a déclaré: «Les Blue Peter Gold Badge Awards sont une émission de bien-être sur les choses extraordinaires que les jeunes accomplissent.

«Chaque année, seuls quelques badges d’or sont décernés à notre incroyable public qui a fait preuve d’une bravoure exceptionnelle, surmonté l’adversité et réalisé les choses les plus brillantes.

« Il est si difficile de choisir qui reçoit un badge et j’espère que [the children who received badges] inspirez les autres avec leurs histoires comme Greta et Marcus l’ont fait. «

Le présentateur Mwaksy a déclaré: «Chaque année, nous recevons tant de lettres incroyables d’enfants à la maison nous racontant les choses qu’ils ont accomplies.

« Certains nous font rire et certains nous font pleurer, c’est donc fantastique de pouvoir décerner un badge d’or à certains de nos téléspectateurs. »

Blue Peter a été diffusé pour la première fois en 1958 et a eu des saisons continues depuis qu’il en a fait l’émission de télévision pour enfants la plus ancienne au monde.