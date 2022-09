Marcus Rashford et Antony aident Man Utd à mettre fin au départ gagnant d’Arsenal dans un thriller

Le doublé de Marcus Rashford et un premier but de rêve pour Antony ont assuré à Manchester United une quatrième victoire consécutive alors que les leaders de la Premier League, Arsenal, ont vu leur début de saison gagnant se terminer à Old Trafford.

D’énormes rivaux à l’époque où les équipes de Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger se disputaient les titres, cela fait longtemps que ces clubs n’ont pas rencontré un sentiment d’espoir et d’optimisme.

Arsenal avait remporté ses cinq premiers matches de la campagne et United s’est bien rétabli après un début de vie misérable sous Erik ten Hag, avec le triomphe 3-1 de dimanche, son dernier succès.

La signature du jour limite, Antony, a été amenée pour ses débuts et n’a mis que 35 minutes pour ouvrir son compte, l’arrivée à gros budget de l’Ajax envoyant froidement un effort du pied gauche.

Gabriel Martinelli d’Arsenal avait vu un but exclu à ce moment-là après que le VAR Lee Mason ait conseillé à l’arbitre Paul Tierney de revoir le défi de Martin Odegaard sur l’homme du match Christian Eriksen.

Les Gunners de Mikel Arteta sont revenus de la mi-temps avec le mors entre les dents et ont égalisé à juste titre grâce à Bukayo Saka, seulement pour que United riposte alors que Rashford a été envoyé en course pour marquer.

Le joueur de 24 ans a attrapé son deuxième après que l’ancien homme de Tottenham, Eriksen, l’ait entraîné à la 75e minute alors que United remportait quatre matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis avril 2021.

Marcus Rashford (à droite) a marqué deux fois pour Manchester United (Martin Rickett/PA)

Il y avait une atmosphère crépitante à Old Trafford et le jeu a démarré de manière animée sur fond de chants anti-Glazer qui ont persisté tout au long.

Eriksen a volé de peu au deuxième poteau après avoir rencontré un centre profond de Diogo Dalot dès le début, tandis qu’à l’autre bout, William Saliba a gâché une bonne occasion lorsque le ballon lui est tombé à l’intérieur de la surface.

Jadon Sancho a suivi un jeu de jambes rapide avec un entraînement bas qu’Aaron Ramsdale a empêché et une ouverture frénétique a atteint un crescendo à la 12e minute.

Odegaard a dépossédé Eriksen et Saka a fait passer Martinelli, l’attaquant en forme gardant son sang-froid sous la pression pour dépasser David de Gea.

Mais les célébrations d’Arsenal ont été interrompues par un examen VAR, l’arbitre Tierney excluant le but après être allé voir le moniteur et avoir estimé qu’Odegaard avait commis une faute sur Eriksen.

Antony s’est plié inutilement à distance alors que le jeu était interrompu par des fautes et des périodes de traitement avant qu’Arsenal n’ait des chances décentes.

Martinelli a réussi une tentative basse sous un angle aigu que De Gea a empêché de se faufiler au premier poteau, puis a réalisé peu de temps après un superbe arrêt pour l’empêcher de rentrer chez lui.

Ces arrêts ont fourni à United la plate-forme pour prendre les devants.

Antony célèbre son premier but pour Manchester United (Martin Rickett / PA)

Eriksen a joué à travers les lignes de Bruno Fernandes et l’arbitre Tierney a joué l’avantage alors que les Portugais étaient passés à Sancho avant d’être victimes d’une faute de Gabriel.

L’ailier a nourri Rashford, dont la passe délicate a permis à Antony de boucler une frappe du pied gauche devant Ramsdale. Le nouveau garçon a profité au maximum des célébrations.

Il y avait quelques demi-chances à l’approche de la mi-temps avant qu’Arsenal ne revienne de la pause avec une intensité renouvelée.

Gabriel Jesus a trouvé Odegaard avec une croix avec laquelle il ne pouvait pas établir de lien propre et Saka a traversé le visage du but alors que les visiteurs travaillaient une autre ouverture. La tentative de Tyrell Malacia d’arrêter ce dernier s’est terminée par des appels de pénalité qui ont été ignorés.

Bukayo Saka a attiré le niveau d’Arsenal (Martin Rickett / PA)

Une croix Saka flottante a ensuite atterri sur la barre transversale alors que United restait sous la cosh.

Cristiano Ronaldo a remplacé Antony mais à la 60e minute, la pression d’Arsenal a été révélée.

Après avoir intercepté le ballon, les Gunners ont rapidement lancé une attaque. Odegaard a glissé Jésus, avec le tacle de Dalot sur lui, mettant par inadvertance le ballon sur le chemin de Saka pour frapper.

Ce n’était pas moins que les leaders de la ligue méritaient, mais ils n’ont été à égalité que pendant six minutes.

United a capté une passe lâche et a lancé une pause, avec l’excellent ballon de Fernandes permettant à Rashford de frapper un entraînement qui a battu Ramsdale et a ondulé le fond du filet devant le Stretford End.

Le gardien d’Arsenal a repoussé un jeton de Fernandes et – après que Jesus se soit rapproché à l’autre bout – reprenait le ballon de son filet à la 75e minute.

Fernandes a superbement capitalisé sur la ligne haute des visiteurs avec une passe qui a libéré Eriksen, le milieu de terrain expérimenté se battant pour Rashford pour marquer son deuxième.

C’était un autre superbe but d’équipe qui a mis le résultat au lit. Arsenal a tenté de réduire le déficit mais leur frustration était claire alors que United se défendait avec acharnement jusqu’au coup de sifflet final.