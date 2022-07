Marcus Rashford et Anthony Martial sur la cible alors que Manchester United bat la victoire de Melbourne

Anthony Martial et Marcus Rashford se sont inscrits sur la feuille de match alors que Manchester United s’est ressaisi d’un but pour battre Melbourne Victory 4-1 vendredi et le manager de la main Erik ten Hag sa deuxième victoire depuis sa prise de fonction.

Cela faisait suite à leur 4-0 battant Liverpool à Bangkok mardi lorsque Jadon Sancho, Fred, Martial et Facundo Pellistri étaient sur la cible.

Une victoire bien organisée n’était pas une surprise et a choqué les géants anglais devant 74 000 fans au Melbourne Cricket Ground avec un but à la pause à la cinquième minute.

United a récupéré avec des buts à l’aube de la mi-temps de Scott McTominay et Martial avant que Rashford ne porte le score à 3-1 avec 12 minutes à jouer et un but contre son camp de Victory a couronné la victoire méritée.

“C’était bien que nous ayons pu récupérer”, a déclaré Ten Hag. « C’est la pré-saison et nous voulions voir comment l’équipe réagit.

« Nous avons mené 1-0 mais nous sommes restés calmes et finalement juste avant la mi-temps, nous avons marqué deux fois.

“Leur défense était vraiment compacte et il était difficile de se créer des occasions”, a-t-il ajouté. “Mais à quelques reprises, nous nous sommes retrouvés derrière la ligne défensive et il était justifié que nous marquions.”

United a utilisé 22 joueurs contre Liverpool et alors que Ten Hag est resté en grande partie avec la même formation de départ, il l’a changé à la pause avec 10 changements.

Le capitaine et défenseur central Harry Maguire a débuté pour la première fois sous le Néerlandais après avoir raté le choc de Liverpool, se plaçant aux côtés de Victor Lindelof avec Raphael Varane absent de l’équipe de la journée.

David de Gea était également porté disparu après avoir contracté ce qui semblait être une tension musculaire à Bangkok. Avec Dean Henderson en prêt, il a été laissé au gardien remplaçant Tom Heaton de jouer les 90 minutes complètes.

En l’absence de Cristiano Ronaldo, Martial a de nouveau mené la ligne flanqué de Jadon Sancho et Antony Elanga.

Mais ils ont été stupéfaits par une contre-attaque rapide lorsque Victory s’est échappé de sa propre surface de réparation avec une passe sur le flanc droit derrière Luke Shaw trouvant Ben Folami.

Avec United largement ouvert en défense, Folami a remis le ballon à Chris Ikonomidis qui a calmement passé le ballon devant Heaton.

United a ralenti le rythme et a commencé à trouver le rythme avec McTominay se rapprochant et Bruno Fernandes n’a été démenti que par un superbe arrêt du gardien de Melbourne Paul Izzo.

Coup de chance

Ils ont continué à presser mais il a fallu un coup de chance pour égaliser les scores à la 43e minute avec le tir de McTominay prenant une déviation massive.

Une victoire secouée a concédé deux minutes plus tard avec le vif Martial ayant un simple tapotement après qu’Elanga ait jeté un coup sur la croix de Diego Dalot.

Ten Hag a mélangé son pack pour la seconde mi-temps avec Heaton le seul survivant et Rashford prenant le brassard de capitaine.

Zidane Iqbal, aux pieds légers, avait l’air vif et dangereux alors que United affamait la victoire du ballon et que leurs jambes plus fraîches causaient des problèmes.

Mais les chances étaient rares jusqu’à ce que Rashford intervienne à la 78e minute avec une belle finition après une balle pénétrante d’Eric Bailly avant que le but contre son camp ne scelle la misère de Victory.

Les fans locaux avaient de quoi se réjouir lorsque l’ancienne star de Manchester United, Nani, a fait ses débuts avec trois minutes à jouer après avoir été signé par l’équipe australienne cette semaine.

United affrontera également Crystal Palace et Aston Villa en Australie avant le début de leur campagne de Premier League le 7 août.

