Marcus Rashford dit que Gareth Southgate a relevé les normes d’entraînement en Angleterre avec plus d’intensité et de dévouement | Nouvelles du football

L’attaquant anglais Marcus Rashford a remis en question le niveau de dévouement à l’entraînement sous les prédécesseurs de Gareth Southgate, affirmant que l’intensité a atteint un nouveau niveau sous le régime actuel.

Rashford est sorti du banc pour marquer avec sa troisième touche lors de la victoire 6-2 contre l’Iran lundi dernier, inscrivant son premier but en Coupe du monde.

L’attaquant de Manchester United a ensuite été remplaçant en seconde période lors du match nul 0-0 avec les États-Unis, ce qui laisse l’Angleterre en tête du groupe B avant le dernier match de groupe contre le Pays de Galles mardi.

Rashford dit qu’il est prêt à jouer dès le départ s’il est appelé par Southgate, qui, selon lui, a joué un rôle déterminant pour s’assurer que les partants non réguliers sont parfaitement au courant grâce à ses méthodes d’entraînement rigoureuses.

“Tout le monde est prêt et j’ai hâte d’y aller”, a déclaré Rashford. “L’entraînement a été bon pour les gars qui n’ont pas eu autant de minutes.

“Pour cette équipe, j’ai l’impression que cela n’a jamais vraiment été un problème depuis que Gareth est le manager.

“Peut-être qu’avant c’était un peu un problème en termes de qualité de l’entraînement et de dévouement des gens à l’entraînement, mais depuis que Gareth est manager, c’est intense.

“Tout le monde est prêt à intervenir en cas de besoin.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était si différent sous Southgate par rapport aux précédents managers anglais avec lesquels il avait travaillé – à savoir Roy Hodgson et brièvement Sam Allardyce – Rashford a expliqué ce que Southgate avait apporté de différent.

“Je n’y suis resté que peu de temps, mais le niveau d’entraînement n’était pas aussi élevé”, a ajouté Rashford, qui a fait ses débuts en Angleterre contre l’Australie par Hodgson en mai 2016.

“Pour les joueurs, c’est noir et blanc si vous ne vous entraînez pas bien, vous ne pouvez pas vous attendre à bien jouer.

“Vous ne pouvez pas vous attendre à participer à des matchs et à gagner simplement parce que vous pensez que vous avez de meilleurs joueurs que les autres équipes. Vous devez travailler et gagner le droit de gagner des matchs de football.

“Pour moi, ce sont deux faces différentes d’une même pièce et c’est aussi simple que cela.

“Il y a eu un changement clair et une nette amélioration. Nous avons fait beaucoup mieux dans les tournois majeurs mais même dans les matchs que nous avons disputés tout au long de l’année avec l’Angleterre, nous avons mieux joué et obtenu de meilleurs résultats. Ce n’est pas souvent Je repars avec l’Angleterre et je sens que nous allons perdre des matchs.

“L’unité est vraiment élevée et c’est quelque chose sur lequel Gareth a beaucoup insisté. Nous travaillons les uns pour les autres et laissons cela de côté sur le terrain.”

Rashford a également été interrogé pour savoir si le camp anglais avait utilisé une vidéo virale du Pays de Galles célébrant la sortie de l’Angleterre à l’Euro 2016 aux mains de l’Islande comme motivation avant le match de mardi.

“Pour être honnête, nous ne l’avons pas mentionné. Pour moi, n’importe quel match de la Coupe du monde est un grand match. Nous allons tout donner pour gagner le match. Nous avons essayé de le faire contre les États-Unis mais je pensais qu’ils ont défendu vraiment bien pour être honnête.

“Leur milieu de terrain a travaillé énormément pour arrêter nos joueurs et ils nous ont rendu la tâche difficile. Cela rend encore plus important de gagner ce match.”

Allen: le Pays de Galles a besoin de joueurs de gros calibre pour intensifier

Gareth Bale et Aaron Ramsey étaient des joueurs de gros calibre qui pourraient intervenir dans le dernier affrontement de groupe du Pays de Galles contre l’Angleterre à la Coupe du monde après avoir échoué à avoir un impact dans leur défaite contre l’Iran, a déclaré dimanche le milieu de terrain Joe Allen.

Bale, le joueur le plus capé du Pays de Galles, n’a eu qu’un seul tir au but contre l’Iran tandis que lui et Ramsey ont été dépossédés à plusieurs reprises alors que l’équipe de Carlos Queiroz a manqué les vainqueurs 2-0 pour reléguer l’équipe de Rob Page en bas du groupe B.

Bale est le seul joueur à avoir marqué contre l’Angleterre en six rencontres entre les deux équipes au 21e siècle. Allen a déclaré que lui et Ramsey, qui ont tous deux porté le poids des critiques après la défaite face à l’Iran, rebondiraient.

“Ce sont deux joueurs incroyables, incroyables et ils ont été pour notre pays. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans l’équipe qui ait atteint les sommets dont il est capable”, a déclaré Allen.

“C’est un match énorme qui s’annonce. Ce sont des joueurs de gros calibre, ils l’ont toujours été. Espérons que si des critiques ont été faites, ils pourront répondre à quelques-unes de ces critiques avec une performance de premier ordre.”

Allen a déclaré qu’il était prêt à commencer après avoir été remplaçant tardif contre l’Iran, mais les espoirs du Pays de Galles d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois en 64 ans ne tiennent qu’à un fil.

Même si le Pays de Galles bat l’Angleterre pour la première fois depuis 1984, il devra compter sur le résultat entre les États-Unis et l’Iran dans l’autre match, mais Allen a déclaré que la qualification n’était pas impossible.

“C’est une tâche difficile, c’est toujours inconfortable quand ce n’est évidemment pas entre vos mains et que vous comptez sur certaines choses pour se dérouler”, a déclaré Allen.

“Mais tant qu’il y a encore une chance, c’est très simple pour nous. Nous sommes pleinement motivés, nous sacrifierons absolument tout pour remporter la victoire.

“Qui sait, j’espère que tant qu’il y a encore une chance de pouvoir nous sortir de ce groupe.”

Dimanche a marqué 11 ans jour pour jour que le grand Gary Speed ​​du Pays de Galles est décédé et Allen a rendu hommage à l’ancien manager de l’équipe nationale.

“Gary était un grand homme. Il est souvent dans les pensées des joueurs, il a été une source d’inspiration, d’abord en tant que joueur puis en tant que manager.

“Il a joué un grand rôle dans le début du voyage de cette équipe et nous nous souvenons de lui avec beaucoup de tendresse.”