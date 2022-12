Marcus Rashford dénonce les revendications du nouveau contrat stellaire de Manchester United

L’avenir de Marcus Rashford a fait l’objet de spéculations au cours des derniers mois, passant à la vitesse supérieure après une excellente performance lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Rashford a réussi à marquer trois buts lors de la Coupe du monde au Qatar, faisant de lui le co-meilleur buteur anglais de la compétition avec Bukayoko Saka. Le professionnel anglais a récemment été lié au Paris Saint Germain, qui pourrait le voir comme un éventuel remplaçant de Kylian Mbappe s’il partait pour des pâturages plus verts. Le Real Madrid est un autre club de haut niveau lié à la star des Trois Lions.

Alors qu’il ne reste que six mois à son contrat, le patron de Man Utd, Erik ten Hag, a confirmé que le club prévoyait de déclencher une clause de prolongation d’un an sur l’accord pour éviter de le perdre lors d’un transfert gratuit cet été. Cependant, l’équipe d’Old Trafford espère que Rashford s’engagera dans un contrat plus long.

Selon un rapport du Daily Star, on pense que Marcus Rashford pourrait devenir le plus gros revenu de Manchester United avec un nouveau contrat d’une valeur de 400 000 £ par semaine s’il accepte de rester à long terme. David de Gea est actuellement le plus gros revenu avec 375 000 £ par semaine. Le rapport suggère également que Rashford a refusé un nouveau contrat d’une valeur de 300 000 £ par semaine.

L’attaquant anglais s’est rendu sur Twitter pour réfuter ces affirmations avec un tweet sous-titré

« Pouvons-nous, s’il vous plaît, arrêter d’inventer ces histoires ? Les objectifs des mines et des clubs sont d’entrer, espérons-le, en Ligue des champions cette saison. Ce n’est pas utile. Merci”

Malgré toute l’incertitude entourant le joueur de 25 ans, Erik ten Hag a confirmé que Rashford ne partirait pas l’été prochain.

“Il [Marcus] doit prendre une décision. La seule chose que nous pouvons faire, c’est lui montrer que c’est le meilleur club dans lequel être, ce qui a à voir avec la culture du club et aussi avec la façon dont nous travaillons, dont nous jouons et dont nous nous entraînons et si nous offrent le bon environnement pour progresser. C’est aussi une question financière. Ensuite, c’est à lui de prendre la décision. Mais pendant un an et demi, il sera là.”

Marcus Rashford a inscrit 101 buts et 60 passes décisives en 322 matchs dans toutes les compétitions pour les Red Devils à ce jour. À 25 ans, l’attaquant anglais a encore quelques-unes de ses meilleures années devant lui, montrant déjà qu’il peut être une menace menaçante à son époque.

Avec tout l’intérêt entourant Rashford, le club basé à Manchester pourrait bien faire de le lier à un nouveau contrat, mais cela pourrait dépendre de leurs performances en Premier League ainsi qu’en Europe cette saison.

