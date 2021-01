Marcus Rashford n’a pas toujours été un saint.

Mais là encore, la rivalité entre Manchester United et Liverpool est suffisamment amère pour faire ressortir le diable dans les âmes les plus attentionnées.

Et c’est pourquoi Rashford sait que la confrontation de dimanche à Anfield est un moment pour les têtes froides – si cela est possible.

Parce que Rashford a presque appris de la manière dont les émotions peuvent prendre le dessus sur les joueurs dans ces matches.

Il se souvient: «Je pense que c’était mon premier ou mon deuxième match à Anfield et juste une minute après le début du match, j’étais juste émotionnellement dans le match, et j’ai fait un tacle et j’ai eu de la chance que c’était sur James Milner, et il n’est pas du genre à roulez sur le sol! Il a juste rebondi.

«C’était juste un carton jaune, un autre jour, cela aurait pu être un carton rouge.

«Ce sont les moments dont vous devez apprendre et j’avais les bons joueurs autour de moi – je pense que c’était Antonio Valencia à l’époque – qui m’ont fait continuer le jeu et jouer au football.

Telle est l’intensité de l’inimitié entre United et Liverpool, le souvenir de Rashford pourrait être un peu brouillé.