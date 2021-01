L’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a déclaré que les abus raciaux qu’il avait reçus en ligne après le match nul 0-0 de samedi à Arsenal étaient « l’humanité et les réseaux sociaux à leur pire ».

L’international anglais de 23 ans a déclaré qu’il avait refusé de prendre des captures d’écran des multiples messages qu’il avait reçus, car il serait irresponsable de le faire.

« L’humanité et les réseaux sociaux à leur pire. Oui, je suis un homme noir et je vis chaque jour fier d’être. Personne, ni aucun commentaire, ne me fera me sentir différent », a écrit Rashford sur Twitter tardivement. Samedi.

«Alors désolé si vous cherchiez une réaction forte, vous n’allez tout simplement pas l’obtenir ici.

«Je ne partage pas de captures d’écran. Ce serait irresponsable de le faire … il n’y a rien d’original en eux. J’ai de beaux enfants de toutes les couleurs qui me suivent et ils n’ont pas besoin de les lire. De belles couleurs qui ne devraient être célébrées que . «

Je ne partage pas de captures d’écran. Ce serait irresponsable de le faire et comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien d’original en eux. J’ai de beaux enfants de toutes les couleurs qui me suivent et ils n’ont pas besoin de le lire. De belles couleurs qui ne doivent être célébrées. – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 30 janvier 2021

La Football Association (FA) avait précédemment condamné les abus raciaux des joueurs après que le duo United Axel Tuanzebe et Anthony Martial, Romaine Sawyers de West Bromwich Albion et Reece James de Chelsea aient été ciblés cette semaine.

« Nous sommes unis à l’ensemble du football dans notre horreur de tout abus raciste. Cela n’est acceptable dans aucune partie de la société », a déclaré samedi la FA dans un communiqué sur Twitter.

« Nous continuerons de travailler avec le reste du jeu, le gouvernement et les plateformes de médias sociaux pour éliminer cette discrimination – et tous les éléments de – discrimination de notre sport. »

Vendredi, la police a déclaré avoir arrêté un homme de 49 ans lié aux mauvais traitements infligés à Sawyers.

Les ministres du gouvernement ont rencontré lundi les meilleurs joueurs anglais pour discuter des abus et de la discrimination en ligne dans le cadre d’une série de discussions sur « l’avenir du football ».