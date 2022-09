Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, fait face à une crise potentielle après avoir confirmé que Marcus Rashford avait contracté une “blessure musculaire”.

Rashford a été exclu du choc de la Ligue Europa de jeudi au FC Sheriff et avec Anthony Martial également blessé, Cristiano Ronaldo est la seule option principale en attaque.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Il n’est pas disponible”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mercredi. “La conséquence après Arsenal. Il a une blessure musculaire.

“Non, je ne pense pas [he will be out] trop longtemps, mais je ne peux pas dire combien de temps. Ce n’est pas vraiment mauvais et nous nous attendons à ce qu’il revienne très bientôt.”

La forme rajeunie de Rashford a soulevé des questions quant à savoir s’il devrait être inclus dans l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre de Gareth Southgate et Ten Hag pense qu’il mérite cette chance.

“C’est assez clair [he can make England squad]bien sûr, oui”, a déclaré le Néerlandais. “Il a montré son grand potentiel et sa qualité.”

L’apparition de Cristiano Ronaldo était très attendue par les supporters du Sheriff mais l’attaquant portugais n’a débuté que deux matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison de Premier League.

Ten Hag est resté discret sur la présence de Ronaldo en Moldavie.

“Je suis désolé mais les supporters moldaves devront attendre demain”, a-t-il déclaré.

Ce sera la première fois que United et Sheriff se rencontreront, et les deux ont eu des débuts opposés dans leur campagne en Ligue Europa.

L’équipe de Ten Hag a perdu 1-0 contre la Real Sociedad tandis que Sheriff a remporté une victoire 3-0 sur Omonia – le patron de United ne sous-estime pas son opposition et s’attend à un match difficile.

“C’est assez clair, ils ont battu le Real Madrid et le Shakhtar, ils sont capables”, a-t-il déclaré.

“Nous devons en faire notre jeu, mais nous en sommes conscients. C’est un adversaire sérieux et décent et nous devons faire de notre mieux pour gagner.”

Marcus Rashford manquera le match de Ligue Europa de Manchester United contre le FC Sheriff en raison d’une blessure musculaire. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Pendant ce temps, le gardien de United David de Gea a réitéré l’importance du match, bien qu’il pense que son équipe ne devrait pas participer à la Ligue Europa.

“Je pense que c’est une belle compétition”, a déclaré le gardien espagnol. “Nous devrions jouer la Ligue des champions, mais c’est la compétition pour laquelle nous jouons, donc nous jouons pour tout.

“J’ai d’excellents souvenirs de cette compétition et demain nous aurons un autre gros match contre Sheriff.”

De Gea, qui en est à sa 12e saison avec le club, revendique toujours la place de United pour le gardien de but de premier choix.

Dean Henderson, qui est parti rejoindre Nottingham Forest en prêt cet été, avait précédemment déclaré qu’il “fâchait” de son traitement au club et de leur incapacité à tenir la promesse de faire de lui leur numéro 1.

Mais De Gea a déclaré qu’il était important de se concentrer sur l’avenir du club.

“Eh bien, je suis juste ici pour faire mon travail, pour essayer de m’améliorer chaque jour, donc je ne pense pas que ce soit le moment de parler de ce qui s’est passé la saison dernière”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous devrions nous concentrer sur la saison maintenant.”