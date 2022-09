Marcus Rashford de Man United espère revenir pour le derby de Manchester

Manchester United espère que Marcus Rashford sera prêt pour le derby contre Manchester City le mois prochain après la pause internationale, ont déclaré des sources à ESPN.

Rashford a raté les deux derniers matchs après s’être blessé au muscle lors de la victoire 3-1 contre Arsenal le 4 septembre.

Le joueur de 24 ans n’a pas été sélectionné par l’Angleterre pour les matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne pendant la pause, mais on espère à Old Trafford qu’il sera en forme pour le voyage à l’Etihad le 2 octobre.

Le personnel médical du club ne pense pas que la blessure soit grave et il devrait être en ligne pour jouer contre City tant qu’il est en mesure de rejoindre l’entraînement avec le reste de l’équipe d’ici la semaine prochaine.

Des sources ont déclaré à ESPN que United était plus prudent avec Anthony Martial, qui n’a pas joué depuis août en raison d’une blessure à l’achille, étant donné à quel point le problème peut devenir problématique s’il n’a pas le temps de guérir.

Si Rashford peut faire un retour rapide dans l’équipe, l’attaquant pourrait toujours être considéré pour une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022, qui débutera au Qatar en novembre.

Des sources ont déclaré à ESPN que Rashford avait reçu de l’entraîneur anglais Gareth Southgate l’espoir qu’il pourrait toujours se frayer un chemin dans l’équipe bien qu’il ait raté les matchs contre l’Italie et l’Allemagne – les deux derniers matchs du pays avant la Coupe du monde.

Rashford a impressionné jusqu’à présent cette saison, marquant trois buts en six matchs.

United n’a pas joué depuis la victoire 2-0 sur le shérif Tiraspol en Ligue Europa jeudi après que leur match de Premier League avec Leeds United à Old Trafford a été reporté avant les funérailles de la reine Elizabeth II. Le manager Erik ten Hag devrait utiliser la pause prolongée pour planifier la fenêtre de transfert de janvier.

United a dépensé plus de 225 millions de livres sterling au cours de la fenêtre estivale, et des sources ont déclaré à ESPN qu’ils ne s’attendaient pas à faire des ajouts à l’équipe en janvier, bien que cela n’ait pas été exclu.