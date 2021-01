Marcus Rashford a intensifié sa campagne pour lutter contre la pauvreté alimentaire chez les enfants en appelant le Premier ministre à procéder à un examen urgent de la politique gouvernementale en matière de repas scolaires gratuits en Angleterre.

L’attaquant d’Angleterre et de Manchester United a déjà critiqué le gouvernement sur les problèmes liés à la faim pendant les vacances – forçant un revirement sur les plans du gouvernement de ne pas financer les repas gratuits qui seraient autrement donnés aux écoliers pendant les vacances scolaires.

Rejoignant maintenant les chefs de la télévision Jamie Oliver, Tom Kerridge, Hugh Fearnley-Whittingstall et l’actrice Dame Emma Thompson, le footballeur presse à nouveau les ministres de développer une stratégie pour aider à mettre fin à la pauvreté alimentaire chez les enfants.

Cela vient après que les dispositions pour les enfants de familles à faible revenu aient été remises en évidence lorsque des images peu appétissantes de colis de repas gratuits ont commencé à circuler en ligne, suscitant la colère du public et des politiciens.

La lettre, cosignée par le footballeur et plus de 40 ONG, associations caritatives et responsables de l’éducation, a déclaré qu’ils se félicitaient de la «robustesse» de sa réponse aux colis-repas «inadéquats» fournis par certaines entreprises privées.

Mais suite à ce qu’ils ont dit être une série de problèmes – y compris la fourniture de bons alimentaires et les repas pendant la relâche scolaire – qui avaient surgi pendant la pandémie, c’était le bon moment pour «prendre du recul et revoir la politique plus en profondeur».

«Cet examen donnerait au gouvernement l’opportunité de pérenniser sa politique en matière d’alimentation scolaire et d’examiner attentivement la meilleure façon de soutenir les enfants et les familles à faible revenu après la pandémie», ont-ils déclaré.

«La nourriture scolaire est essentielle pour soutenir la santé et l’apprentissage de nos enfants les plus défavorisés.

«Maintenant, à un moment où les enfants ont manqué des mois d’apprentissage à l’école et où la pandémie nous a rappelé l’importance de notre santé, c’est une prochaine étape vitale.

Parmi les mesures que les organismes de bienfaisance exhortent le gouvernement à prendre, il y a un examen des seuils d’admissibilité aux repas scolaires gratuits, ainsi que la question de savoir si l’allocation actuelle était une provision adéquate pour les personnes vivant avec la pauvreté alimentaire.

Les ministres se sont alignés pour condamner les colis alimentaires distribués aux bénéficiaires de repas scolaires gratuits pendant le verrouillage, Priti Patel étant le dernier à condamner l’offre de Chartwells, une marque de restauration scolaire exploitée par Compass UK et Ireland liée à certaines des offres.

« La société impliquée dans cette horrible exposition de colis alimentaires devrait avoir honte d’elle-même, franchement », at-elle déclaré Ce matin.

«C’était tout à fait inacceptable et il est juste que le gouvernement enquête sur eux. Je pense personnellement que des mesures devraient être prises contre cette entreprise.

Chartwells et Compass UK se sont depuis excusés pour les colis et se sont engagés à inclure des petits-déjeuners en plus de leur offre tout en fournissant gratuitement des repas pendant le semestre de février.

Dans un communiqué, Robin Mills, le directeur général de Compass Group a déclaré: «La qualité et la quantité des produits dans les images sur Twitter sont en deçà de nos normes habituelles.

Il a ajouté: «Nous agissons rapidement pour résoudre le problème et tenir nos engagements».