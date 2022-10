Marcus Rashford admet qu’il n’était pas dans le bon espace de tête après avoir atteint un siècle de buts de Man Utd | Nouvelles du football

Marcus Rashford a admis qu’il n’était pas trop souvent dans le bon espace de tête la saison dernière, mais qu’il est dans une bien meilleure position après avoir marqué son 100e but pour Manchester United.

La tête imposante de Rashford en première mi-temps a fait la différence contre West Ham alors que United a remporté une victoire 1-0 âprement disputée pour se hisser au cinquième rang de la Premier League.

C’était le septième but de Rashford de la saison, deux de plus qu’il n’a réussi tout au long d’une campagne 2021/22 décevante au cours de laquelle son avenir à Old Trafford a fait l’objet d’un examen minutieux.

Mais après être devenu seulement le 22e joueur à marquer 100 buts pour Manchester United, Rashford insiste sur le fait que la période difficile est fermement derrière lui.

“C’est une énergie complètement différente autour du club et du terrain d’entraînement”, a déclaré Rashford Sports du ciel. “Cela me met dans un meilleur espace de tête et je me sens vraiment vraiment motivé maintenant. C’est le domaine dans lequel je me débattais.

“J’avais parfois du mal avec des choses plus mentales. Ce n’était pas vraiment ma propre performance mais d’autres choses en dehors du terrain. C’est la plus grande différence par rapport à la saison dernière.

“Je comprends que c’est votre travail de parler de ce qui se passe sur le terrain, mais pour les joueurs, nous devons entrer dans le bon espace de tête pour chaque match.

“Trop souvent la saison dernière, je n’étais pas dans le bon espace de tête pour les matchs. Je n’ai pas été surpris par certaines choses qui se passaient.”

Neville sur la confession “austère” de Rashford: il devait simplifier la vie

Gary Neville, Jamie Redknapp et Louis Saha discutent de la performance et du bonheur de Marcus Rashford après avoir remporté le match et marqué son 100e but pour Manchester United



L’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, pense que le travail louable de Rashford en dehors du football a commencé à avoir un impact sur ses performances sur le terrain et que le moment était venu de changer.

“C’est frappant d’entendre Rashford dire que je n’étais pas dans le bon état d’esprit avant un match”, a déclaré Neville. “Il ne fait aucun doute qu’il y avait trop de choses dans sa tête en dehors du terrain. Trop. Parfois, il faut se simplifier la vie.

“Il fait tellement de bien en dehors du terrain, c’est incroyable ce qu’il accomplit mais il arrive un moment où votre pain et votre beurre sont votre football et je soupçonne des gens en dehors du terrain qui sont proches de lui, qui l’éloignent probablement un peu un peu de son noyau, qui est son football. C’est là qu’il parle de son espace de tête. Pour moi, il a récupéré ça.

Neville a poursuivi: “Il y avait des gens qui pensaient qu’il devrait s’éloigner de Manchester United. J’ai pensé que ce serait dommage et j’espérais que le moment reviendrait où vous le verriez à nouveau confiant.

“Il y a eu des moments où il a couru avec une vraie puissance, force et fluidité… mais il y a eu des moments l’année dernière où il s’est retrouvé dans cette position et il a hésité et il l’a renvoyée et a choisi l’option facile.

“Il y a aussi eu des moments l’année dernière, quand Ronaldo était disponible, il le lui passait comme s’il lui était subordonné. Je sens maintenant qu’il est prêt à prendre [responsibility] puis jouez-le quand il en a besoin.”

Redknapp: Crime si Man Utd ne peut pas tirer le meilleur parti de Rashford

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Redknapp, qui plaidait pour que Rashford galvanise sa carrière loin d’Old Trafford, espère que Manchester United pourra continuer à utiliser la richesse des attributs que possède le joueur de 24 ans.

“‘Je n’avais pas raison mentalement’ – quand entends-tu vraiment un joueur dire ça?” dit Redknapp. “Nous nous attendons à ce qu’ils soient mentalement corrects, prêts pour le match. Il n’était pas dans le bon espace de tête.

“Si vous regardez ses attributs, il possède tout. Il peut sauter, il peut courir avec le ballon, il a un tir féroce, il peut tirer des coups francs… si Manchester United ne peut pas tirer le meilleur parti de ce joueur, c’est un crime.

“Je sais que vous devez le faire vous-même, mais vous devez trouver des moyens d’amener quelqu’un à produire ce niveau. Il a tout. Il peut jouer de chaque côté.

“Quand j’ai senti qu’il pourrait quitter le club, il serait allé ailleurs et aurait prospéré et aurait été une star absolue. Mais maintenant, il semble que Man Utd puisse lui tirer ça.”

Ten Hag: Rashford représente le travail de l’académie Man Utd

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, ne tarit pas d’éloges sur Marcus Rashford après avoir marqué son 100e but pour le club et marqué le 85e anniversaire du club en nommant un joueur de l’académie à chaque match.



Diplômé de l’Académie Rashford, un jour avant son 25e anniversaire et devant le manager anglais Gareth Southgate, était un vainqueur de match approprié le jour où le record de Manchester United avec un joueur local dans chaque équipe de match a été étendu à 85 ans.

“Je pense que nous marquons un excellent but”, a ajouté le patron de United, Erik ten Hag. “C’était magnifique, la passe de Christian Eriksen puis la tête était vraiment un marteau de Marcus Rashford.

“C’est tellement génial car c’est un joueur hors de l’académie qui marque son 100e but et le 85e anniversaire aujourd’hui.

“Il représente vraiment le travail de Manchester United, et cela valorise le bon travail que fait l’académie. Et Marcus Rashford, demain c’est aussi son 25e anniversaire. Un super cadeau je dirais !”