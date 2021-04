Marcus Maddison envisage de quitter le football après que son prêt à Bolton ait été interrompu, affirmant que « les abus, la pression et la monotonie m’ont touché ».

Quelques heures après l’annonce du retour de l’ailier à Charlton, il a posté sur Instagram en disant que « l’industrie du football m’a finalement brisé ».

« J’ai essayé de m’intégrer et d’être heureux, mais si je ne peux pas être heureux dans une équipe gagnante qui se bat pour une promotion, c’est clairement quelque chose de plus profond », at-il ajouté.

« Je rentre à la maison pour penser que je veux plus jouer au football, car cela ne me procure aucune joie du tout. »

Maddison a fait 10 apparitions pour Bolton de la Ligue 2 après avoir signé un prêt de Charlton le jour de la date limite de transfert.

Le joueur de 27 ans, qui a commencé sa carrière à Newcastle avant de faire plus de 200 matches de championnat pour Peterborough, a été remplacé à la mi-temps lors de la victoire 2-1 de Bolton sur Harrogate samedi.

















2:00



Faits saillants de la victoire 2-1 de Bolton sur Harrogate en Ligue deux samedi



Il a remercié le manager de Bolton Ian Evatt pour sa compréhension.

Evatt a dit Les nouvelles de Bolton: « Moi-même, Marcus et son agent ont eu une très longue conversation dimanche sur tout.

«J’ai également eu une autre conversation avec la PFA pour m’assurer que nous pourrions obtenir la meilleure aide et le meilleur soutien de Marcus.

« Le football passe au second plan dans tout cela. Les gens doivent respecter sa vie privée et lui souhaiter bonne chance, alors j’espère qu’il pourra se remettre au bon endroit. »

