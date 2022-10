Marcus Lemonis parle de l’émission HGTV dans une interview exclusive Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d'image : HGTV

Après près d’une décennie de rénovation de petites entreprises sur Le profit, Marcus Lemonis prend ses talents à l’intérieur de la maison sur Le Rénovateur. Il s’attaquera aux affaires de la maison dans la nouvelle série HGTV, dont la première aura lieu le 11 octobre. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Marcus de la raison pour laquelle Le Rénovateur était le prochain projet parfait pour lui après Le profit.

“Le profit est l’un de ces spectacles classiques qui, je pense, ne disparaîtra jamais. Tout le monde veut toujours en parler. J’étais sorti hier et quelqu’un a dit : ‘Hé, The Profit a une nouvelle émission qui s’appelle Le Rénovateur. Pourquoi ne l’as-tu pas simplement appelé Le profit?’ Je me dis: “Eh bien, c’est une idée différente.” Ce qui s’est passé, c’est que j’ai passé une décennie dans la réalité des petites entreprises américaines », a déclaré Marcus. HollywoodLa Vie. «Un thème commun est que vous aviez de bonnes entreprises et de mauvaises entreprises, et les bonnes entreprises avaient quelque chose en commun, qui était une bonne maison et une bonne vie personnelle. Nous savons donc ce que signifie le contraire. COVID a frappé et j’ai commencé à vraiment m’inquiéter des taux de divorce, des saisies, de nombreux problèmes qui se produisent à la maison, des gens qui se battent, et nous sommes tous avec des gens tout le temps maintenant. Tout le monde a l’impression d’être dans des espaces plus petits.

Il a poursuivi: “Alors je me suis assis en janvier 2020, il y a presque trois ans avec HGTV, et j’ai dit:” Écoutez, j’aimerais faire cette émission. Ils m’ont regardé et ils ont dit : ‘Tu es un homme d’affaires. Merci beaucoup d’être venu, mais êtes-vous sûr que c’est un bon choix ? » J’ai dit: ‘Eh bien, écoutez. Je passe ma vie à travailler sur les gens, pas sur les entreprises. Je sais que vous n’êtes pas au courant, mais j’ai rénové de nombreuses entreprises. Rénover des maisons, c’est ce que je fais. Ce n’est pas parce que les gens ne le savent pas que je n’en suis pas capable. Alors je leur ai donné ce terrain pour aller dans les maisons des familles et non seulement rénover la maison mais rénover les familles. Je voulais vraiment changer la façon dont les gens pensaient à leur maison. Si vous êtes un téléspectateur de HGTV, cette émission vous semblera très différente. Si vous êtes un historique Profit spectateur, cette émission vous semblera très familière.

Marcus a noté que Le Rénovateur donne aux téléspectateurs la possibilité de « jeter un coup d’œil sur les problèmes des autres à la maison. J’ai affaire à un mari et une femme qui ne sont pas d’accord sur la façon d’élever des enfants. J’ai affaire à un couple divorcé qui veut se remettre ensemble. J’ai affaire à un père et une fille qui ont perdu leur mère et ne peuvent pas passer à autre chose. J’ai affaire à un mari et une femme où la femme découvre que le mari cachait 200 000 $ de crypto-monnaie dont elle ignorait l’existence. On a affaire à de vrais problèmes familiaux. J’ai affaire à une maison qui a de la moisissure et le mari a failli mourir, mais il ne savait pas pourquoi. Nous traitons de vrais problèmes. Je voulais qu’à la fin de la saison, un téléspectateur dise que je me suis vu dans au moins un de ces épisodes, assis avec son conjoint ou son partenaire en disant: ‘Hé, bébé, c’est nous… Hé, ce sont nos enfants… C’est notre situation… Nous devons régler ce problème… Nous devons connaître ces choses… Nous devons avoir un plan… Nous devons comprendre l’argent… Nous devons mieux communiquer.

L’animateur a souligné qu’il ne s’agissait pas de votre émission de rénovation domiciliaire banale. “Premièrement, la rénovation domiciliaire ne se limite pas aux murs”, a déclaré Marcus. “Ma seule ligne à cette famille est:” Déplacez un mur, changez une attitude. L’autre chose qui m’a plutôt amusée, c’est que j’ai remis le jardin dans Home & Garden Television. Je fais des rénovations extérieures, des grosses, à chaque épisode parce que je crois fermement que la valeur de la maison est établie par les quatre coins de la propriété, et non par les quatre murs de la maison. Une partie de ce qui pousse les familles à passer plus de temps ensemble, c’est aussi d’avoir un bon espace extérieur.

Tout au long de son parcours de tournage de la première saison, Marcus a remarqué un certain nombre de tendances dans les maisons qu’il a aidé à rénover de l’intérieur. « L’un était la maintenance différée. Les gens laissent leurs maisons partir, et ils vont blâmer l’argent, qui est un pot géant de choses pas bonnes parce que cela ne coûte pas d’argent d’avoir de l’eau et du savon et de passer du temps à ramasser les ordures dans votre cour, ” Marcus a continué. « La deuxième chose est le manque de communication à l’intérieur de la maison, où les gens ne voyaient pas nécessairement leurs besoins satisfaits parce qu’ils ne communiquaient pas quels étaient leurs besoins. C’est un gros problème. Le troisième est le manque de connaissances que les gens ont sur les finances de leur maison. »

Marcus regarde la maison comme une entreprise. « Quand vous regardez une entreprise, vous vous dites : est-ce que l’entreprise est rentable ? Ou perd-il de l’argent? Comment déterminez-vous ce certain montant de revenus et un certain montant de dépenses? Si l’un s’ajoute à plus que l’autre, il y a votre réponse. Ce n’est pas différent dans votre maison, en particulier, vous avec votre maison », a expliqué Marcus. “Vous avez des revenus qui entrent, c’est l’argent qui va sur votre compte courant, et vous avez des dépenses qui sortent, c’est l’argent pour payer le loyer ou l’hypothèque et tout ce qu’il faut pour vivre à la fin du mois. Êtes-vous à l’envers? Êtes-vous du bon côté ? J’ai interrogé beaucoup de propriétaires à ce sujet, et ils ne connaissent pas la réponse. La raison pour laquelle ils ne connaissent pas la réponse, c’est parce que nous pouvons tirer sur des lignes de crédit sur notre maison. Nous pouvons mettre des choses sur nos cartes de crédit, et nous ne savons pas si nous sommes déficients. Une partie de l’autre élément de ma stratégie au cours des prochaines années consiste à développer la littératie financière à domicile, où les gens n’achètent pas des choses qu’ils ne devraient pas acheter. Ils vivent de la bonne façon. C’est une grande, grande préoccupation, surtout dans cette sombre économie dans laquelle nous sommes sur le point d’entrer.

Le Rénovateur l’hôte a également expliqué comment il définirait l’entreprise à domicile. Il a dit HollywoodLa Vie qu’il y a deux problèmes principaux à résoudre.

« L’une des choses les plus excitantes que j’ai faites de toute ma vie a été d’acheter ma première maison. J’ai payé 267 450 $ pour ma maison il y a 20 ans. C’était le moment le plus effrayant. J’ai dû avoir un acompte de 17 150 $. Je connais ces chiffres parce qu’ils m’ont laissé une impression durable. Mais lorsque vous faites cet achat de maison, en particulier pour la plupart des gens, l’objectif est de le transmettre à la prochaine génération. L’objectif est de préserver cette valeur, et je veux que les gens le fassent. C’est un atout comme dans votre entreprise. C’est un atout que vous devez protéger », a déclaré Marcus.

Il a ajouté: «La deuxième chose est de comprendre que la santé de la maison et la santé de l’entreprise sont les mêmes. À quoi ressemblent les finances ? Quels sont les impôts ? C’est quoi l’entretien ? Quel est le revenu ? Quelles sont les dépenses ? Comment ça fonctionne? Comment notre maison se compare-t-elle à la maison de notre voisin ? Quelle est la valeur ? Que nous dit le marché ? Combien de dettes avons-nous? Quel est le taux d’intérêt ? Je veux que les gens comprennent tout cela. Que les gens le veuillent ou non, je vais leur donner des informations privilégiées sur l’accession à la propriété que la plupart des gens ne veulent probablement pas qu’ils sachent – comment obtenir un prêt hypothécaire, comment acheter correctement une maison et quelles sont les étapes qu’il faut. Je me considère comme un éducateur, pas comme un artiste, et j’utilise les médias comme plateforme de divertissement pour faire passer mon message. C’est aussi simple que ça pour moi. Le Rénovateur sera diffusé le mardi à 20 h sur HGTV.