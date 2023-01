Marcus Jordan montre une poignée de main avec Larsa Pippen

Marcus Jordan présente sa poignée de main secrète avec son “jumeau traître” malgré la controverse entourant leur relation.

La relation discrète entre Larsa Pippen et Marcus Jordan a pris de l’ampleur depuis que Larsa a affirmé qu’ils n’étaient que des amis en septembre dernier. Qu’ils aient été repérés en train de dîner à Miami ou qu’ils soient à l’aise à New York au Rolling Loud, on peut dire sans risque de se tromper qu’ils apprécient la compagnie de l’autre.

La semaine dernière, Larsa a apparemment lancé en douceur Marcus sur son Instagram en posant dans son magasin de baskets Trophy Room. Le message a également attiré l’attention des abonnés à cause du maillot de Michael Jordan clairement suspendu à l’arrière-plan. Beaucoup pensaient que Larsa était mesquine parce que le père de Marcus, Michael, était coéquipier avec son ex-mari Scottie Pippen.

Maintenant, malgré les discussions sur sa nouvelle dame, Marcus Jordan a rendu le lancement en douceur en publiant Lasra Pippen avec les paroles de Drake et “Treacherous Twins” de 21 Savage.

Non seulement il a posté leur poignée de main secrète, mais il a également embrassé Larsa confirmant qu’ils sont clairement plus que des amis.

Selon PERSONNES, le couple essaie de rester privé et de prendre les choses lentement mais est définitivement l’un dans l’autre.

Larsa “aime vraiment beaucoup Marcus”, a déclaré une source à PEOPLE, ajoutant qu’elle avait voulu “garder la relation privée, mais elle a réalisé qu’il était difficile d’être aux yeux du public, alors elle a posté”. Le couple “a été partout à Miami ces derniers temps et était dans un club ensemble ce week-end”, a ajouté la source, qui a déclaré qu’ils “affichaient beaucoup d’affection publiquement et ne se souciaient pas de savoir qui était là”. “Ils sont vraiment amoureux l’un de l’autre”, a poursuivi la source. Une autre source a déclaré que leur relation “est toujours décontractée et qu’ils s’amusent”. Ils ont ajouté qu ‘«elle fait de son mieux pour garder le silence et ne pas en faire tout un plat. Ils se voient au moins quelques fois par semaine.

Les choses semblent mieux que jamais pour le couple et ils ne sont pas dérangés par le bruit extérieur.

Que pensez-vous du baeship de Larsa Pippen et Marcus Jordan?