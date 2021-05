« Marcus est bien en avance sur ce que j’étais à 23 ans »: Barack Obama fait l’éloge du footballeur devenu militant social Rashford (VIDEO)

Rashford, 23 ans, est devenu une voix importante pour la culture des jeunes au Royaume-Uni ces derniers temps, comme en témoigne la campagne incessante entreprise par l’international anglais pour aider à fournir des repas scolaires gratuits aux enfants défavorisés.

Ses efforts inlassables ont conduit le gouvernement de Boris Johnson à investir 520 millions de livres sterling (environ 737 millions de dollars) dans le programme, qui a permis de livrer plus de 130 millions de repas dans la lutte en cours contre la pauvreté des enfants.

Rashford a également lancé un programme conçu pour éduquer les enfants sur l’alimentation et la nutrition, « Repas à temps plein », ainsi qu’un club de lecture pour les enfants défavorisés.

Barack Obama et Marcus Rashford se sont rencontrés pour la première fois sur Zoom ! Ils ont discuté de certains thèmes du livre du président, notamment l'autonomisation des jeunes, la générosité et leurs enfances similaires.

Les efforts de Rashford ont valu au joueur un MBE dans la liste des honneurs de fin d’année de la reine l’année dernière, mais dans la conversation Zoom, qui peut être visionnée sur la chaîne YouTube de Penguin Books, il était clair qu’Obama faisait également partie des admirateurs de Rashford.

Après que Rashford ait surmonté la nouveauté initiale de la conversation (« C’est assez surréaliste, n’est-ce pas ? Je suis assis dans ma cuisine à Manchester en train de parler au président Obama »), la conversation a pris plusieurs tournures différentes, le couple évoquant leurs expériences similaires en grandissant, comme avoir été élevé par une mère célibataire et le sentiment accablant qu’ils ressentaient tous les deux de redonner aux communautés qui les ont nourris.

Et Obama ne tarit pas d’éloges sur l’homme de Manchester United.

« Beaucoup de jeunes que je rencontre – y compris Marcus – sont en avance sur ce que j’étais quand j’avais 23 ans. Ils font déjà des changements et sont des forces positives dans leurs communautés, a déclaré l’ex-chef de l’Etat.

« Même si vous faites quelque chose de positif à petite échelle, cela fait une différence, et c’est l’accumulation de personnes faisant des choses positives au fil du temps qui nous rend un peu meilleurs à chaque génération successive. »

La conversation s’est rapidement tournée vers les livres, Rashford affirmant qu’un intérêt pour la littérature à un jeune âge peut aider à fournir une base solide pour qu’un jeune s’épanouisse.

« Grâce aux livres, vous pouvez vous développer comme vous le souhaitez« , a déclaré Rashford. « Les livres m’ont permis de le faire à ma façon. »

Obama et Rashford sont tous deux des auteurs publiés, avec le premier livre du footballeur, « You Are a Champion: How to Be the Best You Can Be » qui sort cette semaine.

S’exprimant ensuite, Rashford a déclaré qu’il ne s’attendait pas à avoir autant de points communs avec Obama. Bien qu’il ait grandi dans différentes générations et à des milliers de kilomètres les uns des autres, il a dit qu’il y avait plus que quelques facteurs qui les unissaient.

« Il n’a pas fallu longtemps pour que je réalise à quel point nos expériences d’enfants étaient alignées sur la formation des hommes que vous voyez aujourd’hui – l’adversité, les obstacles et tout, » il a dit.

« J’ai vraiment apprécié chaque minute. Quand le président Obama parle, tout ce que vous voulez faire, c’est écouter. »