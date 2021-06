Marcus Eriz et Wynne Lee arrêtés dans la mort de rage au volant d’un garçon

Un jour après que la mère d’un garçon de 6 ans tué dans une fusillade de rage au volant ait plaidé pour que justice soit faite lors de son service commémoratif, deux personnes ont été arrêtées en lien avec la mort du garçon.

La California Highway Patrol a déclaré que Marcus Anthony Eriz, 24 ans, et Wynne Lee, 23 ans, ont été arrêtés dimanche devant leur domicile à Costa Mesa et sont susceptibles d’être inculpés de meurtre.

Le chef adjoint du CHP, Don Goodbrand, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que les autorités avaient récupéré l’arme utilisée lors de l’attaque et le véhicule dans lequel se trouvaient les suspects. Il a également déclaré que Lee était le conducteur, mais a refusé de partager d’autres détails de l’affaire, qui a été transmise au bureau du procureur du comté d’Orange pour une enquête plus approfondie et des poursuites.

Le DA Todd Spitzer a déclaré qu’Eriz et Lee seront traduits en justice mardi.

La fusillade mortelle d’Aiden Leos, 6 ans, s’est produite le 21 mai sur la State Route 55 dans la ville d’Orange alors que la mère d’Aiden, Joanna Cloonan, conduisait son fils à la maternelle.

Selon Cloonan et ceux qui se sont arrêtés pour l’aider, elle a fait un geste de la main vers un véhicule qui l’a coupée, qui a ensuite roulé derrière elle, et quelqu’un a tiré sur le véhicule de Cloonan. Aiden, qui était assis sur le siège arrière, a reçu une balle dans l’abdomen et déclaré mort dans un hôpital voisin.

« Elle a dû tenir son petit garçon alors qu’il mourait », a déclaré la sœur d’Aiden, Alexis Cloonan, à propos de la mère du garçon. La famille a enterré Aiden lundi.

Goodbrand a déclaré que des conseils affluaient des membres de la communauté au fur et à mesure que l’enquête se développait, et beaucoup ont été utiles pour retrouver les suspects possibles. La rareté relative de leur véhicule, une Volkswagen Golf SportsWagen blanche, a également facilité leur recherche, a-t-il déclaré.

Le Los Angeles Times a rapporté que les enquêteurs ont identifié le couple après avoir obtenu un pourboire et amélioré une image de la plaque d’immatriculation du véhicule. Ils ont également découvert que les deux se rendaient au travail dans la région de l’Inland Empire en Californie du Sud et se trouvaient dans la zone de la fusillade lorsque cela s’est produit.

En réfléchissant aux raisons pour lesquelles l’affaire avait suscité tant de coopération, en plus de l’attention nationale, Spitzer a déclaré: «C’est parce que cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous.

« Nous conduisons tous sur les autoroutes du sud de la Californie. Nous nous sommes tous fâchés contre d’autres automobilistes; d’autres automobilistes se sont fâchés contre nous. J’ai fait quelques gestes à mon sujet. Mais il n’est jamais arrivé à une situation de violence, et certainement pas dans mon royaume ou votre royaume à la perte d’une vie. »

« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable » :Une mère fait l’éloge d’un garçon de 6 ans tué dans une fusillade soupçonnée de rage au volant

L’autoroute a été fermée pendant des heures après la fusillade alors que les enquêteurs recherchaient des preuves, et jusqu’à 500 000 $ ont été offerts en récompense pour des informations menant à une arrestation. Des donateurs anonymes, des représentants du gouvernement et des membres de la communauté ont tous fait un don à la récompense, a déclaré Spitzer vendredi. On ne sait pas si quelqu’un recevra de l’argent de récompense, ou combien. Goodbrand a refusé de répondre aux questions sur la récompense.

« Au nom du chef de la division des frontières Omar Watson et de la région de Santa Ana, nous sommes profondément reconnaissants pour le professionnalisme et l’engagement inlassable de nos enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire depuis le premier jour pour trouver les responsables de la mort d’Aiden », a déclaré California Highway Patrol. Commissaire Amanda Ray.

Eriz et Lee ont été détenus dans la prison du comté d’Orange, chacun sous caution de 1 million de dollars. Il n’était pas clair s’ils avaient des avocats qui pouvaient parler en leur nom, et leur relation n’était pas immédiatement connue.

Lors du service commémoratif samedi, Cloonan a déclaré que son fils avait apporté une joie « insurmontable » à sa vie.

« Mon cœur fondait à chaque fois qu’il riait et faisait les bêtises qu’il faisait, comme se mettre en pleine danse à chaque fois qu’il entendait une chanson ou lorsqu’il parlait d’une voix stupide », a-t-elle déclaré.

« Je ne veux rien de plus que de trouver justice », a déclaré Cloonan. « Bien que cela ne vous ramènera pas dans nos bras, cela me scandalise qu’une âme aussi précieuse et belle n’ait pas eu l’opportunité de continuer à devenir un jeune homme et de fonder un jour sa propre famille tout en accomplissant les désirs de son cœur. . «

Même s’il pouvait à peine prononcer le mot, Aiden savait qu’il voulait devenir entomologiste un jour, a déclaré Cloonan.

Cas Aiden Leos :La récompense s’élève à 450 000 $ pour le meurtre présumé d’un garçon californien par la rage au volant ; véhicule des suspects identifié

L’enfant de 6 ans s’assurait chaque soir avant d’aller au lit de dire à sa mère et à sa sœur : « Bonne nuit et fais de beaux rêves. »

« Vous vouliez vous assurer que tout le monde allait bien avant de fermer les yeux et de terminer votre journée », a déclaré Cloonan à son fils lors du service à cercueil ouvert.

La sœur d’Aiden a également pris la parole lors du mémorial, se souvenant des moments tendres que les deux ont eus. Elle a dit qu’il aimait passer du temps avec elle même si elle faisait juste ses devoirs ou jouait à des jeux vidéo. Elle a dit qu’elle s’accrocherait à chaque instant et les chérirait pour le reste de sa vie.

« Je ne peux plus jamais jouer à » Mario Kart « avec mon petit frère ou l’emmener au parc, et cela me brise le cœur », a-t-elle déclaré. «À cause des monstres qui ont pris la vie d’Aiden, je ne pourrai plus jamais embrasser mon frère.

« Nous étions censés grandir ensemble et nous entraider tout au long de la vie. »

Contributeurs : Christine Fernando et Steven Vargas, USA TODAY ; The Associated Press