Marcos s’envole pour l’Indonésie et Singapour lors de son premier voyage à l’étranger

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. se rendra en Indonésie et à Singapour lors de son premier voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction en juin pour renforcer les liens de sécurité et discuter des problèmes auxquels la région est confrontée, notamment les conflits au Myanmar, ont annoncé vendredi des responsables.

Marcos Jr. se rendra également aux États-Unis pour prendre la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Teresita Daza, lors d’une conférence de presse en ligne.

Marcos Jr. rencontrera son homologue indonésien, Joko Widodo, lors d’une visite d’Etat de trois jours à partir de dimanche.

Les deux dirigeants assisteront à la signature d’un certain nombre d’accords, y compris le renouvellement d’un pacte expiré de 1997 régissant les activités de défense allant de la formation conjointe à la coopération sur la sécurité des frontières, a déclaré Daza.

Le ministre philippin des Affaires étrangères Enrique Manalo, qui accompagnera le président, rencontrera séparément le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi dimanche.

Manalo a déclaré que Marcos Jr. avait l’intention de soulever le cas de Mary Jane Veloso, une femme de ménage philippine condamnée à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Arrêtée en 2010, Veloso a clamé son innocence, affirmant qu’elle avait été dupée en portant une valise contenant 2,6 kilogrammes (5,7 livres) d’héroïne.

À Singapour, Marcos Jr. rencontrera le Premier ministre Lee Hsien Loong et la présidente Halimah Yacob lors d’une visite d’État de deux jours qui débute mardi.

Lui et Lee assisteront à la signature d’accords sur la lutte contre le terrorisme et la protection des données et la confidentialité, a déclaré Daza.

La dirigeante philippine rencontrera également des investisseurs potentiels à Singapour et en Indonésie, a-t-elle déclaré.

Ses entretiens dans les deux pays porteront sur des questions régionales telles que les différends territoriaux non résolus depuis longtemps dans la mer de Chine méridionale impliquant les Philippines, la Chine et quatre autres demandeurs, et les troubles au Myanmar, ont déclaré des diplomates philippins.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui comprend les Philippines, l’Indonésie et Singapour, a subi des pressions internationales pour faire davantage pour mettre fin à la violence et libérer les prisonniers politiques au Myanmar, qui appartient également au bloc des 10 nations.

The Associated Press