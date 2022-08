Marcos rencontre Blinken aux Philippines au milieu de la crise américano-chinoise

MANILLE, Philippines (AP) – Le président Ferdinand Marcos Jr. a accueilli samedi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le plus haut responsable américain à se rendre aux Philippines depuis son entrée en fonction, bien que la réunion ait eu lieu à un moment délicat alors que les liens entre Washington et Pékin ont rapidement chuté à leur pire niveau depuis des années.

Il n’y a pas eu de retransmission en direct de la visite matinale de Blinken au palais présidentiel de Manille sur la chaîne de télévision publique, qui a diffusé une émission agricole locale et a ensuite rendu compte de la visite du plus haut diplomate américain dans un bref bulletin d’information. Seuls quelques journalistes basés à Manille ont été autorisés à couvrir l’événement en pool.

Le bureau présidentiel a ensuite publié des photographies montrant Marcos Jr. saluant Blinken avec une poignée de main et les deux se sont blottis lors d’une réunion avec leurs fonctionnaires où Marcos Jr. a mentionné qu’il était surpris par la tournure des événements liés à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan cette semaine. .

Le voyage de Pelosi sur l’île autonome a exaspéré la Chine, qui revendique Taiwan comme son propre territoire à annexer par la force si nécessaire. La Chine a lancé jeudi des exercices militaires juste au large des côtes de Taïwan et a coupé vendredi les contacts avec les États-Unis sur des questions vitales, y compris les questions militaires et la coopération climatique cruciale, dans le cadre de mesures de représailles contre les États-Unis pour la visite de Pelosi à Taïwan malgré les avertissements sinistres de la Chine. .

“Je ne pense pas, pour être parfaitement franc, je ne pense pas que cela ait augmenté l’intensité, cela l’a simplement démontré – à quel point l’intensité de ce conflit a été”, a déclaré Marcos Jr. sur la base d’une transcription publiée par le palais présidentiel.

“Cela montre à quel point la scène diplomatique internationale n’est pas seulement volatile dans la région”, a-t-il ajouté.

Marcos Jr., qui a pris ses fonctions le 30 juin après une victoire écrasante aux élections, a cité la relation vitale entre Manille et Washington, qui sont des alliés du traité, et l’aide américaine aux Philippines au fil des ans, ajoutant sans donner plus de détails sur son espoir “que nous continuerons faire évoluer cette relation face à tous les changements que nous avons constatés.

Blinken a réitéré à Marcos Jr. l’engagement de Washington envers le traité de défense mutuelle de 1951 avec les Philippines et « à travailler avec vous sur des défis communs ».

“Notre relation est assez extraordinaire parce qu’elle est vraiment fondée sur l’amitié, elle se forge aussi dans le partenariat et elle est renforcée par le fait que c’est une alliance.”

Blinken est arrivé vendredi soir à Manille après avoir assisté aux réunions ministérielles de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge, où il a été rejoint par ses homologues chinois et russe. Au cours de la réunion, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont appelé à une “retenue maximale” alors que la Chine organisait des exercices de guerre autour de Taïwan et des mesures de représailles contre les États-Unis, craignant que la situation “ne déstabilise la région et ne conduise éventuellement à des erreurs de calcul, à de graves affrontements, à des conflits ouverts et à des conséquences imprévisibles entre les États-Unis”. grandes puissances ».

Après avoir brièvement rencontré Marcos Jr., Blinken devait rencontrer par vidéo le secrétaire philippin aux Affaires étrangères Enrique Manalo, qui a récemment été testé positif au coronavirus. Ils devaient tenir une brève conférence de presse en ligne, où les journalistes étaient invités à concentrer leurs questions uniquement sur la visite de Blinken aux Philippines.

Blinken visitera également une clinique de vaccination à Manille, où il rencontrera des groupes aidant à lutter contre les épidémies de coronavirus, puis se rendra à un salon de l’énergie propre et rencontrera le personnel de l’ambassade des États-Unis avant de s’envoler samedi soir.

Peu de temps avant la visite de Pelosi à Taïwan, lorsque des spéculations ont surgi selon lesquelles son avion pourrait s’arrêter brièvement à l’ancienne base de l’US Clark Air Force au nord de Manille pour faire le plein, l’ambassadeur chinois Huang Xilian a exprimé l’opposition véhémente de Pékin au projet alors inopiné de Pelosi de se rendre à Taïwan. Il a exprimé son espoir dans une interview télévisée “que la partie philippine respectera strictement le principe d’une seule Chine et traitera toutes les questions liées à Taiwan avec prudence afin d’assurer un développement sain et régulier des relations sino-philippines”.

Les remarques de Huang ont suscité une vive réprimande de la part de la sénatrice d’opposition Risa Hontiveros, qui a déclaré que “l’ambassadeur ne devrait pas pontifier sur de telles politiques, d’autant plus que son pays refuse obstinément et fermement de reconnaître une décision rendue par un tribunal arbitral international et ignore et bafoue la communauté internationale”. loi dans la mer des Philippines occidentales quand cela convient à son intérêt.

Hontiveros faisait référence à une décision d’arbitrage de 2016 sur une plainte des Philippines qui invalidait les vastes revendications territoriales de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée. Elle a utilisé le nom philippin pour les eaux contestées.

La Chine a rejeté cette décision, qui a été saluée par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, comme une imposture et continue de la défier.

___

Le journaliste AP Andrew Harnik a contribué à cette histoire.

Jim Gomez, Associated Press