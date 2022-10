Marcos Llorente et Alvaro Morata mènent l’Atletico à une victoire 2-0 contre Séville

Séville a chuté à une défaite 2-0 à domicile contre l’Atletico Madrid samedi pour poursuivre son mauvais début de campagne en Liga, n’ayant remporté qu’un seul match toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison.

Le sextuple vainqueur record de la Ligue Europa est 15e au classement de la ligue avec cinq points, un au-dessus de la zone de relégation.

C’est le pire début de saison de Séville depuis sa promotion dans l’élite en 2001.

Marcos Llorente a marqué le premier but de l’Atletico à la 29e minute, décochant un tir à droite du gardien et au fond des filets.

L’attaquant espagnol Alvaro Morata a assuré les points à la 57e minute, lançant au gardien Bono une puce brillante.

La victoire de l’Atletico les a propulsés au cinquième rang avec 13 points, cinq derrière leurs rivaux et leaders de la ville, le Real Madrid.

Ce fut une performance solide et dominante de l’Atletico qui a rebondi après deux défaites consécutives contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions et le Real en championnat.

L’entraîneur Diego Simeone a pu revenir à son style défensif typique grâce au retour des défenseurs Jose Maria Gimenez et Stefan Savic après une blessure.

Simeone a également finalement pu lancer Axel Witsel en tant que milieu de terrain au lieu d’improviser le vétéran belge en tant que défenseur central et le joueur de 33 ans était l’un des meilleurs joueurs de l’Atletico.

L’Atletico a pris les devants grâce à Llorente après que Séville ait perdu le ballon suite à une remise en jeu près de sa propre zone.

Koke a joué le ballon à gauche à Llorente qui était tout seul à l’intérieur de la surface pour insérer le ballon, mettant fin à sa sécheresse de buts en Liga qui a duré 47 matches. Son dernier but en championnat remonte au 1er mai 2021, lors de la victoire 1-0 de l’Atletico à Elche.

“Je suis content mais (principalement) pour ce que l’équipe a montré comme effort collectif. C’était un jeu complet », a déclaré Llorente à DAZN.

« Marquer et gagner, c’est bien, mais je suis plus heureux de la façon dont nous avons joué. Ce fut une solide performance à tous les niveaux et nous devons continuer.

L’Atletico a eu plusieurs occasions d’étendre son avance, mais le gardien Bono a effectué des arrêts pour empêcher Antoine Griezmann, Matheus Cunha et Angel Correa.

Cependant, il n’a pas été en mesure d’empêcher Morata de marquer au début de la seconde période, lorsque l’attaquant espagnol a profité d’une reprise intelligente de Cunha pour accélérer dans la surface et lancer le ballon au-dessus du gardien de but.

Il y avait aussi un record pour le milieu de terrain et capitaine de longue date de l’Atletico, Koke, qui a fait sa 554e apparition pour le club, le plus de tous les joueurs. Il a battu le meilleur précédent du grand Atleti Adelardo Rodríguez, dont le record de 553 était de 46 ans.

