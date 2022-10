Marcos Jr. réaffirme les liens avec les États-Unis au cours des 100 premiers jours de présidence

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a réaffirmé ses liens avec les États-Unis dans un revirement clé par rapport au comportement souvent hostile de son prédécesseur envers l’allié du traité de Manille.

Marcos Jr., qui marque son 100e jour de mandat samedi, a hérité de problèmes redoutables chez lui, notamment une économie en proie à une pandémie de coronavirus, une inflation en flèche, un chômage et une dette intérieure et extérieure croissante, en plus d’une pauvreté de longue date et d’insurrections vieilles de plusieurs décennies.

En termes de politique étrangère, l’un des principaux objectifs de ses premiers mois au pouvoir a été de raviver les relations américano-philippines.

Mais Marcos Jr., 65 ans, est le fils homonyme du dictateur qui a été évincé lors d’un soulèvement pro-démocratie en 1986 au milieu d’atrocités et de pillages généralisés en matière de droits humains. Il a défendu l’héritage de son père. Compte tenu du plaidoyer très médiatisé du président américain Joe Biden pour la démocratie et les droits de l’homme, plus d’un ont été surpris de la bonne volonté qui s’est manifestée entre les dirigeants ces derniers mois.

“C’est un saut quantique”, a déclaré l’analyste basé à Manille, Richard Heydarian. “Marcos Jr. est, ironiquement, considéré comme une bouffée d’air frais aux États-Unis.”

Les relations de l’Amérique avec les Philippines – son plus ancien allié de traité en Asie – sont entrées dans une période difficile sous l’ancien président Rodrigo Duterte. Pendant son mandat à la tête du pays à partir de 2016, il a menacé de rompre les liens avec Washington, d’expulser les forces américaines en visite et a tenté une fois d’abroger un pacte de défense majeur avec les États-Unis tout en entretenant des liens confortables avec la Chine et la Russie.

Duterte a effectué cinq visites en Chine et deux en Russie, mais a juré de ne jamais mettre les pieds en Amérique. Il s’était hérissé des critiques américaines sur sa répression notoirement meurtrière contre les drogues illégales, y compris par le président de l’époque, Barack Obama, qu’il avait maudit et demandé dans un discours “d’aller en enfer”.

Mais le successeur de Duterte a adopté une approche différente.

Le mois dernier, Marcos Jr. s’est envolé pour les États-Unis pour prononcer un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies et a rencontré Biden pour la première fois en marge. Biden a été le premier dirigeant mondial à appeler et à féliciter Marcos Jr. après sa victoire écrasante aux élections du 9 mai.

«Nous avons eu des moments difficiles, mais le fait est que c’est une relation critique, critique, de notre point de vue. J’espère que vous ressentez la même chose », a déclaré Biden à Marcos Jr. lors d’une conférence de presse.

“Nous continuons à nous tourner vers les États-Unis pour ce partenariat continu et le maintien de la paix dans notre région”, a déclaré Marcos Jr. à Biden. « Nous sommes vos partenaires. Nous sommes vos alliés. Nous sommes tes amis.”

Marcos Jr. a amené des membres clés du Cabinet et une délégation commerciale pour rencontrer des investisseurs américains potentiels. Lors d’un forum économique de la Bourse de New York, il a souligné l’engagement de Manille à engager Washington : « Je ne peux pas voir les Philippines à l’avenir sans avoir les États-Unis comme partenaire.

Des promesses d’investissement d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars ont été obtenues lors de sa visite aux États-Unis, ce qui pourrait générer plus de 100 000 emplois aux Philippines, ont déclaré des responsables.

“Après six ans de populisme destructeur sous Duterte, il est soudainement apparu comme une sorte d’homme d’État bienvenu aux yeux de nombreux partenaires étrangers”, a déclaré l’analyste Heydarian à propos de Marcos Jr., ajoutant que le dirigeant philippin devait continuer à favoriser des liens étroits avec Pékin malgré ses ouvertures aux États-Unis

Marcos Jr. a refusé les appels des opposants à s’excuser pour les abus commis sous la dictature dans les années 1970 et 1980. Il est resté à l’écart des controverses entourant son défunt père et leur famille, notamment pendant la campagne électorale. Lui et sa colistière – l’actuelle vice-présidente Sara Duterte – ont fermement maintenu un appel à l’unité nationale malgré les profondes divisions que la dictature de Marcos et Rodrigo Duterte, son père, avaient causées.

Cependant, dans les cas où les problèmes survenaient de manière inattendue, Marcos Jr. a été sur la défensive, affirmant dans une récente interview à la télévision philippine que son père avait tort d’être qualifié de dictateur.

Dans une interview accordée à l’Associated Press alors qu’il était à New York, Marcos Jr. a déclaré qu’il était inutile de se lancer dans des débats interminables sur le passé.

“Je ne suis pas sur le point de changer ma position politique”, a-t-il déclaré. «Ils ne sont clairement pas sur le point de changer leur position politique non plus. Alors, à quoi ça sert ? »

“Ils vous ont mis là pour aider, pour rendre service et donc, c’est ce que je ferai.” a déclaré Marcos Jr.

Pourtant, les responsables de Biden ont déclaré que les droits de l’homme étaient en tête de l’ordre du jour dans chacun de leurs engagements avec Marcos Jr. et ses responsables.

Alors que Marcos Jr. accédait au pouvoir, les États-Unis se lançaient dans une stratégie visant à élargir considérablement l’engagement américain en renforçant un réseau d’alliances et de partenariats de sécurité au milieu de l’influence et des ambitions croissantes de la Chine.

Les responsables américains ont assuré à plusieurs reprises aux Philippines qu’ils honoreraient leurs obligations conventionnelles si les forces, les navires et les avions philippins étaient attaqués dans la mer de Chine méridionale contestée, où Pékin, Manille et quatre autres gouvernements sont enfermés dans des divisions territoriales depuis des décennies.

Le nord des Philippines est stratégiquement situé de l’autre côté d’un détroit de Taïwan et pourrait servir d’avant-poste crucial au cas où les tensions s’aggraveraient entre la Chine et l’île autonome.

Le journaliste d’Associated Press Aaron Favila a contribué à ce rapport.

Jim Gomez et Joeal Calupitan, Associated Press