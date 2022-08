Marcos Jr. dit que les Philippines ne rejoindront pas la cour internationale

MANILLE, Philippines (AP) – Le président nouvellement élu Ferdinand Marcos Jr. a déclaré lundi que les Philippines n’envisageaient pas de rejoindre la Cour pénale internationale, une décision qui soutient la position de son prédécesseur mais rejette les souhaits des militants des droits de l’homme.

L’ancien président Rodrigo Duterte a retiré les Philippines du tribunal de La Haye en 2019 dans un mouvement que les militants des droits de l’homme ont qualifié de tentative d’échapper à la responsabilité et d’empêcher une enquête internationale sur des milliers de meurtres dans sa campagne contre les drogues illégales.

“Les Philippines n’ont pas l’intention de rejoindre la CPI”, a déclaré Marcos Jr. en réponse à une question lors d’une conférence de presse.

Marcos Jr., qui a pris ses fonctions le 30 juin, a déclaré qu’il avait récemment rencontré son secrétaire à la justice et d’autres conseillers juridiques pour discuter de la possible reprise d’une enquête de la CPI sur les meurtres liés à la drogue.

En septembre, les juges de la CPI ont autorisé le procureur Karim Khan à enquêter sur les meurtres commis lors de la répression de Duterte du 1er novembre 2011 au 16 mars 2019.

L’enquête, cependant, a été suspendue en novembre après que les Philippines ont déclaré dans une lettre à Khan qu’elles enquêtaient déjà sur les allégations, de sorte que le tribunal international n’était pas compétent.

“Nous disons qu’il y a déjà une enquête ici et que l’enquête se poursuit. Pourquoi y en aura-t-il ? a déclaré Marcos Jr., s’interrogeant sur la possible reprise de l’enquête de la CPI.

La CPI est un tribunal de dernier recours pour les affaires que les pays ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre. Selon les règles du tribunal, un pays peut demander le report d’une enquête s’il enquête déjà seul.

Khan, cependant, a cherché à reprendre son enquête, déclarant en juin que “j’ai conclu que le report demandé par les Philippines n’est pas justifié et que l’enquête devrait reprendre le plus rapidement possible”.

Plus de 6 000 suspects de drogue, pour la plupart pauvres, ont été tués lors de la répression policière de Duterte sur la base des statistiques de la police. Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que le nombre de morts est considérablement plus élevé et devrait inclure de nombreux meurtres non résolus par des hommes armés à moto qui pourraient avoir été déployés par la police.

Duterte a défendu la répression comme «légalement dirigée contre les barons de la drogue et les trafiquants qui ont détruit pendant de nombreuses années la génération actuelle, en particulier la jeunesse». Il a nié avoir toléré les exécutions extrajudiciaires de suspects liés à la drogue, bien qu’il ait ouvertement menacé de mort des suspects et ordonné à la police de tirer sur les suspects qui résistent dangereusement à l’arrestation.

Marcos Jr. a été appelé à poursuivre Duterte pour les décès liés à la drogue, mais a plutôt félicité son prédécesseur dans des discours récents.

Sa vice-présidente, Sara Duterte, est la fille de l’ancien président et a contribué à la victoire électorale de Marcos Jr. en mai.

The Associated Press