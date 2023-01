Marcos Jr. des Philippines se rend en Chine au milieu de différends maritimes

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s’est rendu en Chine mardi pour une visite d’État de trois jours, déclarant qu’il attend avec impatience sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping alors qu’ils travaillent à renforcer les relations bilatérales.

“En partant pour Pékin, j’ouvrirai un nouveau chapitre de notre coopération stratégique globale avec la Chine”, a-t-il déclaré à des responsables et à des diplomates, dont l’ambassadeur de Chine, avant d’embarquer sur son vol depuis une base aérienne de la capitale.

“J’attends avec impatience ma rencontre avec le président Xi alors que nous travaillons à faire passer la trajectoire de nos relations à une vitesse supérieure qui, espérons-le, apportera de nombreuses perspectives et d’abondantes opportunités de paix et de développement aux peuples de nos deux pays”, a-t-il ajouté.

Faisant allusion au différend territorial entre les deux pays en mer de Chine méridionale, il a déclaré qu’il était impatient de discuter des questions politiques et de sécurité bilatérales et régionales.

“Les problèmes entre nos deux pays sont des problèmes qui n’appartiennent pas à deux amis comme les Philippines et la Chine”, a-t-il ajouté. “Nous chercherons à résoudre ces problèmes dans l’intérêt mutuel de nos deux pays.”

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et a ignoré une décision rendue en 2016 par un tribunal de La Haye qui a invalidé les revendications de Pékin sur la voie navigable. L’affaire a été portée par les Philippines, qui affirment que la Chine a depuis transformé des récifs contestés en îles artificielles avec des pistes d’avion et d’autres structures, de sorte qu’elles ressemblent maintenant à des bases militaires avancées.

Plus récemment, un commandant militaire philippin a rapporté que les garde-côtes chinois avaient saisi de force des débris de roquettes chinoises que le personnel de la marine philippine avait récupérés dans la mer de Chine méridionale le mois dernier.

La Chine a nié la saisie forcée. Marcos a déclaré qu’il demanderait des éclaircissements supplémentaires sur sa visite à Pékin.

Accompagné d’une grande délégation d’entreprises, Marcos a déclaré qu’ils rechercheraient une coopération dans divers domaines, notamment l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, le commerce et les investissements, et les échanges entre les peuples. Il a déclaré qu’ils s’attendent à signer plus de 10 accords bilatéraux clés au cours de la visite.

La Chine représente 20% du commerce extérieur des Philippines et est également une source majeure d’investissement direct étranger.

The Associated Press