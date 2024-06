SINGAPOUR — Alors qu’il s’adressait au sommet de défense du Shangri-La Dialogue en Asie du Sud-Est, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a fixé des critères presque en noir et blanc sur ce qui serait considéré comme un acte de guerre de la part de la Chine.

Le commentaire faisait référence à Second Thomas Shoal, un récif dans la mer de Chine méridionale où les Philippines ont un avant-poste. Malgré une décision contraire de l’ONU de 2016, Pékin revendique la propriété du territoire et harcèle les navires philippins qui ravitaillent la base chaque mois. Ce harcèlement s’est notamment traduit par le tir de canons à eau et l’éperonnage d’un navire philippin.

Mais si cette agression devait entraîner la mort d’un citoyen philippin, a déclaré Marcos, cela serait « très, très proche de ce que nous définissons comme un acte de guerre ».

C’est plus que de la sémantique.

Les Philippines et les États-Unis ont un traité de défense mutuelle qui remonte aux années 1950. C’est en partie pour cette raison que le comportement de la Chine autour du récif se situe dans la « zone grise », c’est-à-dire dans des activités qui ne peuvent aboutir à un conflit total. Pékin utilise ses garde-côtes plutôt que sa marine pour intercepter les navires philippins. Et même si ces forces ont blessé des Philippins, elles n’ont tué personne.

La question est alors de savoir ce que Manille définit comme un acte de guerre plutôt qu’un acte de harcèlement – ​​et donc ce qui pourrait déclencher une guerre entre les États-Unis et la Chine.

« Ce sera presque certainement une ligne rouge », a déclaré Marcos à propos d’une situation dans laquelle les forces chinoises tuent un citoyen philippin.

Le discours d’ouverture a constitué une plateforme importante pour Marcos et pour les Philippines dans leur ensemble. Manille joue un rôle plus important dans la sécurité de la région en approfondissant ses liens de sécurité avec Washington et d’autres pays partageant les mêmes idées, comme le Japon et l’Australie.

Il n’y a pas de question plus unificatrice pour cette coalition que la mer de Chine méridionale, a déclaré Greg Poling, expert de l’Asie du Sud-Est au Centre d’études internationales et stratégiques.

« La mer de Chine méridionale, d’une manière ou d’une autre, trouve un écho auprès de presque tous les alliés et partenaires des États-Unis, même ceux en dehors de la région, car il s’agit d’une question de droit global », a déclaré Poling. « Tout le monde s’accorde à dire que la Chine a tort. »