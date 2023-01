Marcos des Philippines cherche à relancer la centrale nucléaire de son père dans le cadre d’une poussée d’énergie propre

La centrale nucléaire de Bataan était la réponse du dictateur Ferdinand Marcos à la crise pétrolière du début des années 1970. Il a été achevé en 1984 mais n’a jamais été mis en service. (Martin San Diego pour le Washington Post) (Pour le Washington Post) Le président Marcos considère le projet de son père, autrefois en proie à des scandales et à des problèmes de sécurité, comme une solution aux défis des combustibles fossiles

BATAAN, Philippines — Ils avaient vieilli ensemble, la centrale nucléaire et son gardien. Willie Torres était là au début dans les années 1970, alors que la centrale était encore en construction, un projet de 2,3 milliards de dollars destiné à devenir la première entreprise asiatique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il est resté comme technicien lorsque l’usine a été en proie à un scandale. Et il est resté l’un des rares membres du personnel lorsque, à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, le gouvernement a ordonné sa mise sous cocon.

Face à la flambée des prix de l’énergie et à la volonté mondiale de ralentir le changement climatique en s’éloignant des combustibles fossiles, l’intérêt pour l’énergie nucléaire a de nouveau augmenté aux Philippines et à l’étranger. Le président Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. a annoncé quelques semaines après son entrée en fonction l’année dernière que “c’est l’heure” de revisiter l’énergie nucléaire et réfléchit ouvertement à la relance de la centrale nucléaire de Bataan, vieille de plusieurs décennies.

L’usine lancée au milieu des années 1970 par le père du président, le dictateur Ferdinand Marcos, a été assaillie par des retards de construction, des dépassements de coûts et des accusations selon lesquelles la famille Marcos avait accepté des pots-de-vin d’entrepreneurs. Lorsqu’une commission indépendante a conclu que l’usine avait «garanties inadéquates et pourrait constituer un danger potentiel», l’opposition au projet grandit. Il a été abandonné en 1986 et son réacteur n’a jamais été allumé.

“C’était une occasion perdue”, a déclaré Torres, 61 ans. “Pas seulement pour moi, mais pour tout le pays.”

L’usine, nichée dans des collines boisées à trois heures de Manille, est devenue un monument aux excès de l’ère Marcos. Des hirondelles pénétraient dans ses chambres caverneuses et leurs gargouillements résonnaient contre les murs de béton. Pendant des décennies, Torres a gardé l’espoir que l’usine serait un jour rouverte, et maintenant, sous Marcos, c’est possible. Les militants qui ont autrefois marché contre l’usine en raison de ses manquements présumés à la sécurité mobilisent leurs communautés pour se battre à nouveau.

Mais le champ de bataille a changé.

Le site de dizaines de catastrophes liées aux conditions météorologiques chaque année, les Philippines est l’un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Son secteur de l’énergie à base de charbon représente la moitié de ses émissions de gaz à effet de serre, plaçant la nation sous une pression croissante pour trouver de nouvelles sources d’énergie. Dans la législature du pays et sur la scène mondiale, l’énergie nucléaire a trouvé des champions influents qui affirment qu’il s’agit de la seule source d’énergie qui permettra aux Philippines de verdir son réseau sans avoir à ralentir la croissance.

Certains experts en énergie ne sont pas sûrs que l’énergie nucléaire ait un sens pour les Philippines, mais leurs voix sont de plus en plus étouffées. Sur les réseaux sociaux, l’histoire controversée de la centrale nucléaire de Bataan est en train d’être réécrite, a déclaré Veronica Cabe, organisatrice du Nuclear/Coal-Free Bataan Movement.

“Chaque jour, nous le voyons”, a déclaré Cabe. “Ils tournent le récit.”

Partout dans le monde, les gouvernements « redécouvrent » les mérites de l’énergie nucléaire, a déclaré Henri Paillere, responsable de la planification à l’Agence internationale de l’énergie atomique.

En octobre, l’Allemagne a prolongé la durée de vie des centrales nucléaires après s’être engagée une fois à les éliminer. La France construit de nouveaux réacteurs même si son infrastructure nucléaire existante est au bord de l’effondrement. Le Japon a récemment déclaré qu’il commencerait à “maximiser” sa flotte atomique, qui avait été réduite après la catastrophe de la centrale électrique de Fukushima en 2011, lorsqu’un puissant tsunami a entraîné la libération de matières radioactives.

“Nous ne pouvons pas réaliser une transition vers une énergie propre sans l’énergie nucléaire”, a déclaré Paillere, notant que l’année dernière, l’AIEA a accueilli son premier pavillon à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. “Mais cela ne signifie pas que tous les pays ont besoin d’énergie nucléaire.”

Au moins 30 pays, pour la plupart des économies émergentes, étudient comment ajouter le nucléaire à leur bouquet énergétique, a déclaré Paillere. Peu, cependant, font face à une décision aussi urgente que celle des Philippines.

Les Philippins paient l’un des tarifs d’électricité les plus élevés d’Asie, en grande partie parce que la moitié de l’électricité du pays provient du charbon importé, qui est devenu de plus en plus cher. Avec des besoins énergétiques qui devraient doubler au cours des deux prochaines décennies, le nucléaire est la meilleure alternative du pays car il peut fournir de manière fiable une grande quantité d’énergie, a déclaré Carlo A. Arcilla, directeur de l’Institut philippin de recherche nucléaire. L’énergie solaire et éolienne, en revanche, est « intermittente » en fonction de ce que la nature fournit.

Mais Sara Jane Ahmed, analyste du financement de l’énergie qui conseille le Vulnerable Twenty Group, ou V20, une coalition des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, a déclaré que les centrales nucléaires sont inflexibles dans leur fonctionnement. Ils ne peuvent pas s’adapter aux fluctuations des besoins énergétiques causées par des facteurs tels que les changements climatiques, a-t-elle déclaré, et ils ne peuvent pas être « montés et descendus » pour fonctionner avec des énergies renouvelables.

Il est également coûteux de s’assurer que les centrales nucléaires sont exploitées en toute sécurité aux Philippines, qui, comme le Japon, se trouve dans une zone sismique notoirement active appelée Ring of Fire. Et lorsque les centrales nucléaires s’arrêtent, par exemple à cause d’un typhon, le réseau électrique peut rester paralysé, provoquant des baisses de tension, a déclaré Bert Dalusung, analyste à l’Institut pour le climat et les villes durables. Au lieu de quelques grandes centrales électriques, les Philippines ont besoin d’une “infrastructure énergétique distribuée” construite sur ses vastes réserves de ressources solaires, éoliennes et géothermiques, a-t-il déclaré.

Dans un bureau bourré de papiers à Manille, un Arcilla à la barbe blanche et à l’air las secoua la tête à ces arguments. Le directeur de l’institut a déclaré qu’il était favorable à davantage d’énergies renouvelables, mais que cela ne suffirait pas à lui seul. Les arguments contre le nucléaire sont irrationnels, a-t-il dit, trop façonnés par l’histoire de la centrale de Bataan.

« Par ignorance », ajouta Arcilla. “Et la politique.”

Lorsque Ferdinand Marcos Sr. a décidé de construire la centrale nucléaire de Bataan en 1973, le monde était au milieu d’une crise énergétique déclenchée par l’embargo pétrolier au Moyen-Orient. Marcos venait de déclarer la loi martiale, étendant son règne au-delà de la limite constitutionnelle et se donnant des pouvoirs étendus qu’il utilisait pour piller les coffres du pays. Un mouvement de masse «People Power» a finalement éclaté pour évincer Marcos, et quand il a fui les Philippines en 1986, sa centrale nucléaire a été laissée dans les limbes.

Le gouvernement suivant du président Corazon “Cory” Aquino évaluait ce qu’il fallait en faire lorsque, dans une petite ville ukrainienne de l’Union soviétique, un réacteur nucléaire a explosé. “S’il y avait encore des toiles d’araignées de doute”, a déclaré le ministre du Budget Alberto Romulo aux journalistes à l’époque, “Tchernobyl a certainement scellé le sort de la centrale nucléaire de Bataan”.

Il a fallu aux Philippines jusqu’en 2007 pour finir de payer l’installation. Depuis lors, il y a eu des tentatives fugitives pour relancer les discussions sur l’usine, mais aucune – jusqu’à présent – n’avait suscité un intérêt aussi intense de la part des dirigeants du pays.

“C’est la première grande chance que nous ayons eue depuis des décennies”, a déclaré Mark Cojuangco, membre de la Chambre des représentants et fils de feu Danding Cojuangco, un milliardaire proche de la famille Marcos.

Au cours des 15 dernières années, Cojuangco a tenté à deux reprises de faire adopter une législation pour relancer Bataan, a financé un groupe à but non lucratif pro-nucléaire et a accueilli divers défenseurs du nucléaire étrangers aux Philippines, payant souvent personnellement leurs billets d’avion. Suite à l’élection de Marcos l’année dernière, Cojuangco a été nommé président d’un nouveau comité spécial pour l’énergie nucléaire.

Le vice-président Harris a annoncé en novembre que Washington avait entamé des négociations avec les Philippines sur un accord de coopération nucléaire civil — la première étape pour permettre aux entreprises américaines de vendre de la technologie nucléaire au pays. C’était une décision bienvenue, a déclaré Cojuangco, mais en décembre, il a tenu des réunions avec des responsables chinois et sud-coréens, qui n’exigent aucun accord gouvernemental pour vendre la technologie nucléaire.

“Tout le monde”, a déclaré Cojuangco avec un sourire, “veut nous aider.”

Tout le monde, semble-t-il, sauf les politiciens représentant Bataan, qui ont répété à plusieurs reprises que leurs électeurs ne soutenaient pas un renouveau.

L’expression de Cojuangco changea. “Des politiciens grandioses”, a-t-il lancé, tout comme ceux des années 1980.

Dans la perspective des élections de 2022, la famille Marcos a cherché à blanchir son histoire, en créant des campagnes sur TikTok et YouTube qui dépeignaient leur défunt patriarche comme un leader qui a apporté richesse et infrastructure, plutôt que dette et répression. Un effort similaire pour refaire l’image de Bataan est maintenant en cours, a déclaré Cabe, l’activiste anti-nucléaire.

Les partisans du nucléaire ont ciblé les jeunes Philippins, a-t-elle déclaré, promettant que la relance de la centrale créerait des emplois et des investissements. Ils ont présenté l’usine comme une porte d’entrée vers une industrie du futur et ont dénigré le mouvement populaire qui lui a résisté. Sur Facebook, les groupes politiques pro-Marcos ont partagé à plusieurs reprises une vidéo de 2019 qui a été visionnée plus d’un million de fois : “Projet de 2,3 milliards de dollars gaspillé par Cory Aquino pour diaboliser Marcos”.

Dante Ilaya, 68 ans, a observé ces efforts avec incrédulité. En tant que jeune avocat dans les années 1980, il a marché contre l’usine en raison de ses risques pour la sécurité, pas à cause de la politique. Ces risques n’ont pas disparu et se sont sans doute multipliés, a-t-il déclaré. L’idée que le gouvernement passerait outre pour réhabiliter un dictateur est, a-t-il ajouté, « odieuse ».

En 2008, l’AIEA a déclaré que l’usine devrait être “soigneusement évalué” à relancer. Une étude plus récente a conclu qu’il en coûterait environ 1 milliard de dollars pour le mettre en ligne. Comment, a demandé Ilaya, les gens pouvaient-ils être sûrs que le processus ne serait pas à nouveau soumis à une mauvaise gestion ?

Ilaya et d’autres dirigeants communautaires, dont certains prêtres locaux, tentent de raviver l’opposition à l’usine. Mais ils ne savent pas s’ils auront l’influence qu’ils avaient il y a quatre décennies.

Depuis que la centrale a été abandonnée, quatre projets de charbon ont été construits à Bataan, presque tous contre la volonté des résidents locaux. Des villages ont été déplacés et des voies navigables détruites au nom de la production d’électricité pour le pays, a déclaré Cabe. Conduisant à travers une communauté qui avait été divisée par une centrale au charbon, elle a jeté un coup d’œil par la fenêtre.

“Cela n’a-t-il pas été suffisant ?” elle a demandé.

A une heure de là, Torres terminait sa journée à la centrale nucléaire. Il avait 18 ans quand il est arrivé là-bas et maintenant il avait des rides et des cheveux gris. Il avait rêvé pendant des années de voir le réacteur allumé, mais au milieu du débat le plus récent, il ne savait pas toujours quoi penser.

Torres arpentait une pièce de récipients métalliques et de tuyaux destinés à garder le réacteur au frais – et maintenant rouillé par manque d’utilisation. Tout cet équipement aurait besoin d’être remplacé, il le savait, et à un coût.