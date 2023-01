Marcos demande au ministre des Affaires étrangères de s’entretenir avec la Chine sur les querelles maritimes

MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré lundi qu’il avait proposé à la Chine que les deux pays tiennent des pourparlers entre leurs ministres des Affaires étrangères pour résoudre rapidement tout nouveau conflit dans la mer de Chine méridionale contestée, et a blâmé les actions chinoises pour les désaccords .

Marcos a déclaré aux chaînes de télévision philippines dans une interview que le président chinois Xi Jinping avait accepté sa proposition lors de leurs entretiens à Pékin au début du mois et que les deux parties sont en train de régler les détails d’un tel arrangement.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate des responsables chinois.

La Chine et les Philippines, ainsi que le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan, ont été enfermés dans une impasse de plus en plus tendue au sujet de leurs revendications qui se chevauchent dans la voie navigable très fréquentée et riche en ressources, qui est considérée comme un point d’éclair asiatique potentiel.

En 2017, les voisins asiatiques ont lancé des pourparlers diplomatiques réguliers appelés le mécanisme de consultation bilatérale pour discuter des incidents dans les eaux contestées et prévenir toute escalade tout en discutant d’autres aspects de leurs relations.

Malgré les pourparlers, les conflits ont persisté, notamment un incident récent signalé par des pêcheurs philippins qui ont accusé les garde-côtes chinois de les avoir chassés de Second Thomas Shoal, occupé par les Philippines, ce que Pékin affirme également, puis de suivre leur navire alors qu’il quittait la zone contestée. le 9 janvier. L’incident s’est produit quelques jours après la visite de Marcos en Chine et sa rencontre avec Xi.

Les garde-côtes philippins ont déclaré avoir déployé davantage de navires de patrouille pour protéger les pêcheurs philippins après l’incident.

Marcos a déclaré qu’il avait proposé à Xi lors de leur réunion à Pékin que leurs meilleurs diplomates dirigent le mécanisme de consultation bilatérale, qui est actuellement géré par des diplomates de niveau intermédiaire, afin de permettre une réponse plus rapide aux futurs conflits dans la mer contestée.

“Ma proposition est que nous amenions ce groupe bilatéral à un niveau supérieur”, a déclaré Marcos, ajoutant qu’il demanderait également à l’ambassadeur des Philippines en Chine de faire partie des pourparlers de niveau supérieur. “Je vous garantis que s’il y a une décision à prendre, l’un ou l’autre de ces messieurs peut décrocher le téléphone et me parler et dans les cinq minutes, nous aurons une décision.”

Marcos a déclaré que Xi acceptait sa proposition et a demandé au ministre chinois des Affaires étrangères de discuter du nouvel arrangement avec des responsables philippins.

“Je pense que si le président, le président Xi, ordonne que” nous ne ferons plus cela, nous ferons autre chose “, alors je pense que ce sera le cas. Je pense que la chaîne de commandement est assez solide », a déclaré Marcos. “Nous pourrons signaler toute violation de l’accord auquel nous parviendrons.”

Il reste à voir si la Chine atténuera ses actions de plus en plus agressives dans les eaux contestées et reculera dans tout nouveau conflit. Pékin a rejeté et continue de défier une décision rendue en 2016 par un tribunal d’arbitrage soutenu par l’ONU qui a invalidé ses vastes revendications territoriales pour des raisons historiques en mer de Chine méridionale.

Marcos a suggéré que la Chine doit changer ses actions pour prévenir de futurs conflits. “Je pense que les actions nécessaires viennent vraiment du côté chinois parce que nous n’envoyons pas de bateaux de la garde côtière dans ce que nous considérons comme leurs eaux ou les eaux internationales. Ils restent dans les eaux philippines.

“Ce qu’ils font, c’est qu’ils filment nos bateaux de pêche”, a-t-il déclaré. Les Philippines, a-t-il ajouté, continueront d’exercer leur droit de déposer des protestations diplomatiques contre la Chine malgré sa proposition de pourparlers de haut niveau visant à résoudre rapidement les futurs conflits en mer.

Jim Gomez, Associated Press