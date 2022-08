Marcos Alonso veut quitter Chelsea, déclare le patron Thomas Tuchel après l’ouverture de la victoire en Premier League

Le défenseur Marcos Alonso n’a pas été inclus dans la formation de Chelsea pour son match d’ouverture de la saison de Premier League contre Everton car il souhaite quitter le club, a déclaré samedi l’entraîneur Thomas Tuchel.

“Il a demandé à partir et nous avons accepté son souhait”, a déclaré Tuchel aux journalistes après que son équipe ait battu Everton 1-0 pour sa première victoire à Goodison Park depuis 2017.

“C’est pourquoi cela n’aurait pas eu de sens de le mettre sur le terrain.”

Alonso, 31 ans, est arrivé à Stamford Bridge en 2016, faisant partie intégrante de l’équipe au cours des saisons suivantes.

Barcelone avait tenu à signer à la fois Alonso et le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta, mais ce dernier a signé un nouveau contrat à Stamford Bridge, les finances du club catalan entravant leur capacité à faire des signatures.

Chelsea a perdu les défenseurs Antonio Rudiger et Andreas Christensen lors de transferts gratuits au cours de l’été avant de signer Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella pour renforcer leur ligne de fond.

Malgré la victoire de samedi, Tuchel a déclaré que la défense de l’équipe n’était pas à la hauteur contre Everton.

“Nos trois joueurs dans les trois arrières sont dans la trentaine et nous avons eu un peu de mal en général à la fin du match”, a déclaré Tuchel.

“Nous devons améliorer notre niveau physique et nous y sommes.”

Le défenseur d’Everton Ben Godfrey a été admis à l’hôpital suite à un défi de Kai Havertz au début du match.

“On dirait qu’il s’agit d’une petite fracture à la jambe. Nous évaluons cela. Il sera absent pendant un certain temps, Yerry (Mina) a une blessure à la cheville et pourrait être absent pendant un certain temps”, a déclaré le manager d’Everton, Frank Lampard.

“Quand il pleut, ça se déverse.”