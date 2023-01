Marcos Alonso de Barcelone prolonge son contrat jusqu’en 2024

Le défenseur barcelonais Marcos Alonso a prolongé son contrat au Camp Nou jusqu’en 2024 avec l’option d’une année supplémentaire, a confirmé vendredi le club catalan.

Alonso, 32 ans, a rejoint le Barca pour un premier contrat d’un an en tant qu’agent libre de Chelsea l’été dernier après la résiliation de son contrat avec l’équipe de Premier League.

L’international espagnol est désormais engagé au Barça jusqu’en 2024, avec la possibilité de rester jusqu’en 2025 s’il joue un certain nombre de matchs au cours de la saison 2023-24. Sa clause libératoire reste fixée à 50 millions d’euros.

Alonso, dont le père a également joué pour le Barça, a joué régulièrement au poste d’arrière central et d’arrière gauche cette saison sous Xavi Hernandez. Il a fait 19 apparitions dans toutes les compétitions, marquant deux fois.

“Je suis vraiment content de Marcos”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse vendredi. “Tout d’abord, en tant que personne et en tant que professionnel dans le vestiaire, où il s’est très bien adapté.

“Mais aussi en tant que joueur. Il est solide, mature et expérimenté. Il a été une signature de haut niveau et sera vraiment important pour nous à l’avenir.”

Plus de Marco ! 💙❤️ pic.twitter.com/0lI3Ndmp4j — FC Barcelone (@FCBarcelona) 27 janvier 2023

Après être passé par l’académie du Real Madrid, Alonso a passé des moments avec Bolton Wanderers, Fiorentina et Sunderland avant de rejoindre Chelsea en 2016.

Il a fait plus de 200 apparitions pour le club londonien, remportant une Ligue des champions et un titre de Premier League au cours de son séjour de six ans.

Pendant ce temps, le Barça a également confirmé que le talentueux adolescent Angel Alarcon avait signé un nouveau contrat jusqu’en 2025. Sa clause de libération a été fixée à 400 millions d’euros.

Alarcon, 18 ans, a fait ses débuts en équipe première lors de la victoire 5-0 de la Copa del Rey à l’AD Ceuta ce mois-ci et l’attaquant fera partie de l’équipe pour le match de LaLiga à Gérone samedi. Robert Lewandowski et Ferran Torres manqueront tous les deux le match en raison d’une suspension.