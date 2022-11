Marcon accueille les questions françaises sur le climat en amont de la COP27

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron a publié samedi une vidéo de selfie sur les plateformes de médias sociaux demandant au public de lui envoyer des questions sur ce que la France devrait faire à propos du changement climatique et de la biodiversité.

Des milliers de réponses ont rapidement afflué. Plusieurs étaient hostiles ou mettaient en doute sa sincérité, mais elles comprenaient également des questions rigoureuses sur les subventions aux combustibles fossiles, la pollution de la mer et l’énergie nucléaire.

Macron, qui participera aux pourparlers de l’ONU sur le climat qui s’ouvriront dimanche en Égypte, a promis de répondre aux questions à partir de la semaine prochaine.

Dans la vidéo, il a lu une lettre du public demandant pourquoi il ne déclare pas un “état d’urgence environnemental”. Il a déclaré que la lettre “m’a incité à poser des questions sur ce que nous faisons face à ce défi écologique, le défi de notre génération”.

Au début de sa présidence, Macron s’est engagé à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue, mais il a fait l’objet de nombreuses critiques pour ne pas avoir institué suffisamment de changements tangibles.

Lors des pourparlers de la COP27 en Égypte lundi, Macron devrait discuter du financement lié au climat, de la protection des forêts, de la Grande Muraille verte d’Afrique et d’autres mesures d’adaptation au climat, selon son bureau.

Il devrait également souligner l’importance – et le défi – de respecter les engagements climatiques alors que l’Europe est confrontée à une crise énergétique résultant de la guerre de la Russie en Ukraine.

Ce sont toutes des questions clés lors des pourparlers sur le climat dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge, qui devraient inclure plus de 120 dirigeants mondiaux et se dérouler du 6 au 18 novembre.

Laurent Fabius, le diplomate français qui a présidé les pourparlers de l’ONU en 2015 qui ont abouti à l’accord de Paris sur le climat, a lancé samedi un appel à ceux qui se réunissaient en Égypte : « Gardez à l’esprit que les plus belles annonces ne signifient rien si elles ne sont pas soutenues par des politiques et des actions précises et rapides.

___

