Marco Verratti signe pour le club qatari Al-Arabi en provenance du Paris Saint-Germain

Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain après 11 ans au club pour rejoindre Al-Arabi en Qatar Stars League mercredi.

Le milieu de terrain italien de 30 ans a signé un contrat de trois ans, a indiqué Al-Arabi. Les conditions financières n’ont pas été dévoilées mais les médias français ont estimé le montant du transfert à 45 millions d’euros.

Verratti avait rejoint le PSG en provenance du club italien de Pescara en 2012 et il lui restait trois ans de contrat. Il a été l’une des premières signatures notables réalisées par les ambitieux propriétaires qatariens du PSG après leur prise de fonction en juin 2011.

« Je suis très fier de jouer pour le Paris Saint-Germain depuis plus d’une décennie, de côtoyer autant de grands joueurs », a déclaré Verratti. « Paris, le club et ses supporters occuperont toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai toujours parisien.

Verratti s’est rapidement imposé dans une équipe qui comprendrait l’attaquant Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant Edinson Cavani, le milieu de terrain Thiago Motta, puis Neymar et Kylian Mbappé après leur arrivée à l’été 2017.

Même si Verratti se distinguait par ses capacités techniques et son équilibre avec le ballon dans des situations difficiles, il perdait souvent son sang-froid lors des grands matches, se disputait avec les arbitres et était gêné par des blessures tout au long de son séjour au PSG.

Verratti manquait également d’une touche de but pour accompagner ses compétences et sa vision, marquant seulement 11 buts en 416 matchs – le deuxième plus grand nombre d’apparitions pour le club derrière l’ancien défenseur Jean-Marc Pilorget.

Luis Enrique a remodelé le PSG depuis qu’il a pris les commandes cette saison, et l’ancien entraîneur de Barcelone avait clairement indiqué que Neymar et Verratti n’étaient pas dans ses plans. Neymar a rejoint Al Hilal en Pro League saoudienne le mois dernier.

