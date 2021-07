Marco Verratti déterminé à tirer le meilleur parti du hasard qui s’annonce depuis longtemps

Pour un joueur de la qualité de Marco Verratti, il est remarquable qu’il ait dû attendre l’âge de 28 ans pour faire sa révérence dans les huitièmes de finale d’un tournoi majeur.

Le milieu de terrain du Paris St Germain a été exclu de l’équipe finale italienne de l’Euro 2012, les Azzurri, ainsi que l’Angleterre, ont été éliminés en phase de groupes de la Coupe du monde 2014, avant que Verratti ne rate l’intégralité de l’Euro 2016 en raison d’une blessure.

Les choses sont allées de mal en pis pour Verratti sur la scène internationale alors que l’Italie n’a pas réussi à se qualifier pour une Coupe du monde pour la première fois en 60 ans en 2018, avant que la pandémie de coronavirus ne suspende l’Euro 2020.

Une autre blessure signifiait que Verratti risquait de manquer cette année, mais finalement, après s’être remis en forme, il joue un rôle de premier plan dans les huitièmes de finale et constitue une menace unique pour l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 de dimanche à Wembley.

« Trois ou quatre jours après la blessure, je pensais que je ne serais pas en forme pour le tournoi », a déclaré Verratti lors d’une conférence de presse cette semaine.

« Le cauchemar de rater l’Euro 2016 est revenu, mais grâce au staff médical de l’équipe nationale, j’ai pu jouer cette fois, et le faire dans d’excellentes conditions. »

Depuis qu’il a retrouvé sa forme physique et qu’il a repris sa place dans l’équipe italienne, Verratti a joué comme s’il rattrapait le temps perdu.

Non seulement il a remporté plus de tacles que n’importe lequel de ses coéquipiers internationaux, mais Verratti est également le créateur le plus prolifique des Azzurri, ayant créé plus d’occasions que tout autre joueur italien, seul le Belge Kevin De Bruyne créant plus d’ouvertures à l’Euro 2020.

LE GRAND APPEL DE MANCINI

Alors que Verratti était occupé à se remettre d’une blessure, l’homme qui le remplaçait était plus que de tirer le meilleur parti de sa chance.

Manuel Locatelli était dans une forme inspirée, marquant deux fois alors que l’Italie remportait deux victoires sur deux dans le groupe A avec une victoire 3-0 sur la Suisse le 16 juin.

Verratti a débuté le dernier match de l’Italie dans le groupe A contre le Pays de Galles, mais faisait partie du peloton remanié de Roberto Mancini, l’entraîneur Azzurri donnant une chance à plusieurs autres joueurs de l’équipe étant donné qu’ils s’étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Le grand appel est venu lorsque Mancini a dû choisir entre Verratti et Locatelli en forme pour le match à élimination directe contre l’Autriche.

« Suis-je maintenant imperturbable ? Non, je ne pense pas », a déclaré Locatelli à Rai Sport après la victoire en Suisse. « J’espère que Marco Verratti pourra revenir, c’est un champion qui peut faire la différence.

« L’entraîneur doit faire ses choix.

Le journal italien Gazzetta dello Sport a mené un sondage demandant aux fans de choisir qui ils choisiraient, avec Locatelli en tête, tandis que plusieurs autres experts ont prédit que Mancini négligerait Verratti.

Mancini a plutôt parié sur Verratti pour le choc contre l’Autriche, étant donné que le match du Pays de Galles était le premier match joué par le milieu de terrain du PSG depuis début mai, mais Verratti et son manager n’ont pas regardé en arrière depuis.

Le milieu de terrain italien trois est désormais gravé dans le marbre. Jorginho apporte le contrôle dans le rôle d’ancre, tandis que Nicolo Barella de l’Inter Milan ajoute le flair.

Verratti, comme le montrent les statistiques, est un milieu de terrain dont le rôle est difficile à définir. Il n’a pas joué comme un homme qui a dû surmonter une blessure avant de partir cet été, et sa capacité à être omniprésent le rend difficile à marquer.

La paire d’ancres du milieu de terrain anglais Declan Rice et Kalvin Phillips a reçu de nombreux éloges pour leurs performances à l’Euro, mais dimanche, elles seront fermement mises à l’épreuve par l’homme qui peut tout faire.

