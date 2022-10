Marco Silva: le manager de Fulham a connu un renouveau de carrière et est prêt à régler un vieux compte avant la réunion d’Everton | Nouvelles du football

Peut-être Marco Silva a été masquant ses vrais sentiments.

“Nous sommes en retard. Je ne me cache pas.”

C’était le 1er août et le directeur de Fulham était pressé de se mettre au travail.

“Nous avons déjà eu quatre semaines et seulement deux nouveaux joueurs”, a-t-il déclaré à la publication portugaise Enregistrement. “Il reste six à sept joueurs. Maintenant, nous devons, comme on dit en portugais, riposter pour être compétitifs.”

Malgré sa victoire au titre de champion – Silva a dépeint une figure anxieuse, toujours à la recherche de solutions pour aider la dernière fissure de Fulham à faire le saut vers la Premier League.

Au cours des 10 jours suivants, Bernd Leno a rejoint Arsenal pour un contrat de trois ans dans le cadre d’un contrat d’une valeur allant jusqu’à 8 millions de livres sterling, tandis qu’Issa Diop a également fait le court voyage à travers Londres depuis West Ham.

Puis le jour de l’échéance, quatre nouveaux visages ; Dan James et Layvin Kurzawa prêtés respectivement par Leeds et le Paris Saint-Germain, tandis que l’agent libre Willian et Carlos Vinicius de Benfica ont signé des contrats à court terme.

A en juger par les débuts encourageants de son équipe, ces solutions ont été identifiées et ajoutées à un noyau solide assiégé par les expériences précédentes.

Aleksandar Mitrovic a brisé le record de buts de la saison de championnat de 46 matchs avec 14 matchs à jouer, et le Serbe s’est moqué des suggestions selon lesquelles il est un intimidateur à plat qui se fait découvrir à ce niveau.

Seuls Harry Kane et Erling Haaland ont marqué plus que lui. Mitrovic a marqué neuf buts en Premier League et nous ne sommes qu’en octobre. Fulham occupe la septième place après son meilleur départ dans une campagne de haut vol depuis 2003.

L’histoire de rédemption de Mitrovic résonne avec Silva, qui se prépare à affronter son ancien club d’Everton ce week-end, en direct sur Sports du ciel.

Silva a obtenu une huitième place lors de sa seule et unique saison complète en 2018/19 avec Everton avant que les roues ne se détachent au milieu de la campagne suivante.

Le joueur de 45 ans a décrit comme un “risque calculé” de faire un pas en arrière dans sa carrière d’entraîneur en réintégrant la direction du deuxième niveau anglais.

Son rêve a toujours été de gérer – et de réussir – en Premier League, mais comme son séjour à Everton a pris fin après une défaite 5-2 contre Liverpool à Anfield en décembre 2019, peut-être même il se demandait peut-être si une autre chance parmi l’élite anglaise lui tomberait dessus.

Lors des nuits les plus sombres, ses joueurs d’Everton se disputaient entre eux, incertains de leurs rôles. Everton s’est retrouvé dans la zone de relégation après avoir disputé au moins 15 matches de Premier League pour la première fois depuis avril 1999.

L’écriture avait été sur le mur pour Silva après une défaite désespérée à domicile 2-0 contre Norwich. Jusque-là, il pouvait revendiquer la malchance et les blessures avaient dans une certaine mesure contribué à sa mort.

Mais en perdant contre l’équipe inférieure de la ligue, Silva a perdu les fans, et ce qu’il a dit ensuite signifiait probablement qu’il avait également perdu le vestiaire.

“Vous ne pouvez pas jouer au football et prendre les bonnes décisions si vous avez peur de jouer”, a déclaré Silva depuis les entrailles de Goodison Park. “Vous ne pouvez pas gagner si vous n’avez pas de courage.

“La foule n’était pas satisfaite de notre performance et les joueurs ont également commencé à se sentir mal à l’aise avec notre performance, mais nous devons résoudre les problèmes à l’intérieur du terrain car nous avons la qualité. Je suis ici pour trouver des solutions, pas des excuses.

“Tout le monde dans le football veut du temps, mais le temps, c’est les résultats. Au final, c’est toujours comme ça.”

La manière des défaites ultérieures contre Leicester et Liverpool signifiait que Silva était hors du temps. Il a quitté Everton en 18e position, mais Carlo Ancelotti stabiliserait le navire et tirerait le meilleur parti de ceux dont la carrière était bloquée à l’envers sous Silva.

Dominic Calvert-Lewin a vraiment excellé sous le mandat d’Ancelotti, tandis que Jordan Pickford est devenu le numéro 1 incontesté de l’Angleterre après une série d’erreurs individuelles au cours du régime précédent.

Silva ne reviendrait pas immédiatement à la direction, mais était sur le point de prendre un vol pour la Turquie 18 mois plus tard lorsqu’il a reçu un appel téléphonique du propriétaire de Fulham qui allait faire évoluer sa carrière.

De la même manière que Frank Lampard a vraiment adhéré à l’histoire d’Everton et s’est connecté avec les supporters, Silva a non seulement mené une période d’auto-réflexion, mais a étudié où Fulham a lutté sous Scott Parker pendant leur malheureuse saison 2020/21.

Trop souvent, les jeunes managers sont radiés après des périodes infructueuses, mais il y a une ressemblance avec Lampard et Silva.

Les deux ont déjà échoué dans des emplois en Premier League, mais les deux montrent maintenant qu’ils peuvent prospérer dans un environnement différent. Silva a été nommé Championship Manager de l’année la saison dernière alors que Fulham a obtenu une promotion avec quatre matchs à jouer.

Comment Silva a transformé les sceptiques en croyants Fulham a remporté ses deux derniers matchs de Premier League – ses premières victoires consécutives depuis une série de trois victoires en avril 2019

Avec 18 points, Fulham a 10 points de mieux qu’après 12 matchs lors de sa précédente saison de Premier League en 2020/21

Dix-huit points sont le plus grand nombre de points de Fulham après 12 matchs de n’importe quelle saison de Premier League – également 18 points sur les 12 premiers matchs en 2003/04

Fulham a enregistré sa cinquième victoire en Premier League cette saison dimanche dernier – ils n’ont eu que cinq victoires sur l’ensemble de la saison de relégation 2020/21

Dans son cas, Fulham a adapté sa façon de jouer ce mandat pour accompagner le changement de personnel. C’était un mauvais recrutement qui a finalement joué un rôle important dans son licenciement à Goodison Park, mais Silva a acheté judicieusement et a construit une équipe autour de ceux qui sont libérés des cicatrices mentales des échecs précédents.

Joao Palhinha a fourni à cette équipe de Fulham une classe internationale en tant que pivot défensif. Seuls Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes et Mohamed Salah ont créé plus d’occasions que les 27 d’Andreas Pereira.

De retour à Everton, Silva avait cherché à rendre permanente la signature du prêt de Kurt Zouma à l’été 2019, mais lui et le directeur du football de l’époque, Marcel Brands, n’ont pas réussi à décrocher leur option de défenseur central de premier choix.

Ce n’était qu’un épisode d’un été chaotique qui a culminé avec l’arrivée d’Alex Iwobi pour 35 millions de livres sterling d’Arsenal avec seulement quelques heures de la fenêtre restante.

De manière plutôt farfelue, il est apparu que l’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri était responsable de la signature forcée, contre la volonté de Brands, ne se tournant vers le joueur d’Arsenal qu’après que tout espoir de signer Wilfried Zaha ait été perdu. Ce n’est que cette année qu’Iwobi a ressuscité sa carrière de milieu de terrain réinventé sous Frank Lampard.

C’était peut-être ce que l’on entendait par planification à long terme. Silva retrouvera Iwobi, son dernier achat en tant que patron d’Everton, et peut-être que la paire partagera un sourire superficiel après être sortie de l’autre côté du vortex d’Everton.

Samedi marque la première rencontre managériale de Silva contre Everton depuis son départ du club et sa première rencontre contre Lampard, qui a marqué six buts à l’extérieur en Premier League contre Fulham au cours de sa carrière de joueur.

Le manager sortant des Toffees admet qu’il ne s’est pas trop appuyé sur ceux qui étaient encore au club depuis l’époque de Silva pour obtenir des conseils avant de faire le voyage vers le sud, mais s’attend à une mission difficile dans un environnement familier.

Lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur les difficultés précédentes de Fulham à s’acclimater en Premier League, Lampard a déclaré: “Ils sont en bonne forme, donc je ne pense pas que le problème pour eux dans le passé ait nécessairement été le niveau du joueur.

“Auparavant, quand ils sont arrivés, ils ont beaucoup investi et cela n’a pas fonctionné. Ils ont changé d’entraîneur et parfois les choses se passent bien.

“Certains de leurs joueurs sont là depuis un moment maintenant et ont connu ces hauts et bas et ces retours, alors peut-être qu’ils sont plus robustes, mais ils ont une bonne façon de jouer et ont fait venir de bons joueurs qui les ont améliorés dans différents domaines.

“La maturité des équipes est peut-être plus stable qu’elle ne l’a été depuis quelques années. Nous les respecterons pour cela, mais nous nous concentrerons également principalement sur nous-mêmes.”

De la même manière, il s’agit d’une équipe de Fulham très différente de celle qui a battu Everton lors de leur dernière rencontre le jour de la Saint-Valentin en 2021 – lorsque deux buts de Josh Maja ont assuré une victoire 2-0 à l’extérieur – Silva rencontrera un Everton transformé.

Aux côtés d’Iwobi, Yerry Mina est le seul autre joueur acheté par Silva qui reste au club. Un terrible record de défense des coups de pied arrêtés et un manque de leadership ont également fait dérailler son règne, mais Lampard – aux côtés d’un nouveau directeur du football à Kevin Thelwell – a révolutionné le vestiaire.

Le plus grand changement visible dans la position publique de Lampard est qu’il est toujours resté pondéré quant aux perspectives d’avenir d’Everton.

Les supporters n’ont pas été vendus de fausses promesses, et son réalisme se reflète dans le noyau dur du club.

On ne peut pas en dire autant du temps passé par Silva aux côtés de Brands et Moshiri, malgré leurs meilleures intentions.

“Nous ne gagnerions pas de titres, car Everton n’était pas préparé pour que cela soit dans le top six”, a-t-il déclaré dans cette même interview avec Enregistrement. “Cela a été dit de l’extérieur, mais en interne, nous savions que c’était presque impossible et cela a apporté beaucoup de pression de l’extérieur.

“C’est bien d’avoir de l’ambition et des attentes, mais il ne peut pas y avoir trop d’attentes pour ce que vous voulez créer.”

Silva a appris de ces erreurs et cherchait peut-être à gérer les attentes de Fulham lorsqu’il a révélé qu’il était “en retard” en août.

Mais il n’obtenait pas ses excuses au début. Il aurait certainement scanné la liste des matchs immédiatement pour cette chance de régler un vieux compte.

L’ascension, la chute et le renouveau de Fulham ne passeront plus inaperçus plus longtemps, cependant, si Silva organise ses victoires les plus satisfaisantes à ce jour.

Regardez Fulham vs Everton en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 17h le samedi ; coup d’envoi 17h30.