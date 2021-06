Marco Silva : Fulham en pourparlers avancés pour nommer l’ancien patron d’Everton et de Watford comme nouvel entraîneur-chef | Actualités footballistiques

Fulham est en pourparlers avancés pour nommer Marco Silva comme nouvel entraîneur-chef.

L’ancien patron d’Everton et de Watford, Silva, est la principale cible de Fulham et le seul candidat à qui ils ont parlé après le départ de Scott Parker, qui a quitté Craven Cottage pour Bournemouth, l’autre équipe du championnat lundi.

Toutes les parties espèrent de plus en plus qu’un accord avec l’homme de 43 ans pourra être trouvé.

Plus à venir….

