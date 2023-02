Marco Rubio et Mike Turner critiquent Biden pour un ballon espion chinois présumé

“Ce n’est pas seulement le ballon”, a déclaré le sénateur Marco Rubio (R-Fla.) sur CNN. “C’est le message qu’ils essaient d’envoyer au monde : ‘Nous pouvons faire ce que nous voulons et l’Amérique ne peut pas nous arrêter.'”

Dimanche, les meilleurs républicains ont critiqué l’administration Biden pour avoir attendu d’abattre un ballon de surveillance chinois présumé jusqu’à ce qu’il soit au-dessus de l’océan, arguant qu’une réponse plus agressive était nécessaire face à une provocation chinoise évidente.

Le sénateur Ted Cruz (R-Tex.) A déclaré à CBS : « Je pense que tout cet épisode a télégraphié la faiblesse à [President] Xi [Jinping] et le gouvernement chinois.

Les républicains de la Chambre sont également aurait considéré en adoptant mardi une résolution critiquant les actions du président Biden dans cet épisode, le jour où Biden prononce son discours annuel sur l’état de l’Union. Les résolutions sont des déclarations non contraignantes, principalement symboliques, transmettant souvent un message d’une partie à une autre. Cette résolution pourrait passer à la Chambre, où les républicains ont une faible majorité.

Un haut responsable de la défense a déclaré qu’il y avait déjà eu quatre incursions de ballons chinois connues au-dessus de la zone continentale des États-Unis : une au début de l’administration Biden et trois sous l’administration Trump.

Rubio, membre de la commission sénatoriale des relations extérieures, a noté que le ballon avait été détecté fin janvier et a déclaré qu’il voulait savoir, entre autres, “pourquoi n’ont-ils pas agi à ce moment-là?”

Un responsable américain de la défense a déclaré que les capacités du ballon ne semblaient pas être « supérieures » à celles des satellites et autres outils chinois.

Turner a déclaré dimanche à l’émission “Meet the Press” de NBC que l’armée américaine aurait dû abattre le ballon quelques jours plus tôt alors qu’il se trouvait au-dessus de régions peu peuplées de l’Alaska. Il a accusé l’administration Biden de manquer d’urgence suffisante. Et il a qualifié la décision de la Chine de faire voler un ballon au-dessus du pays de “crise”.