Twitter est un outil formidable pour connecter les gens, permettant à deux sénateurs américains d’échanger des insultes avec un journaliste travaillant pour les médias d’État chinois. Une compétition de grande puissance que le monde mérite.

Le sénateur de Floride, Marco Rubio, a apparemment été offensé jeudi par un langage non imprimable qu’il a trouvé sur Twitter, à tel point qu’il l’a partagé avec ses 4,2 millions d’abonnés. Le chroniqueur du China Daily et chef du bureau de l’UE, Chen Weihua, avait appelé une collègue législatrice républicaine du Tennessee, Marsha Blackburn, un mot b. Le journaliste a rapidement répondu que son insulte était «Un euphémisme».

Salut, Marco, c’est un euphémisme. Elle est bien pire que ça. – Chen Weihua (陈卫华) (@chenweihua) 3 décembre 2020

La description fortement formulée, bien sûr, n’est pas sortie de nulle part. Chen s’en est pris au sénateur Blackburn pour son affirmation selon laquelle la Chine « A une histoire de 5 000 ans de triche et de vol ». Dans ses autres réponses, il l’a appelée «Le sénateur américain le plus raciste et le plus ignorant que j’ai vu» et un «Lowlife».

C’est le sénateur américain le plus raciste et le plus ignorant que j’ai vu. Une chienne à vie. – Chen Weihua (陈卫华) (@chenweihua) 3 décembre 2020

Je me demande pourquoi le Congrès américain aurait un taux d’approbation aussi bas que 9% (selon Gallup)? C’est parce que des gens comme la lowlife Marsha Blackburn étaient là. – Chen Weihua (陈卫华) (@chenweihua) 3 décembre 2020

Pour une raison quelconque, Rubio ne se souciait pas de mentionner ce qui avait provoqué la réaction profane. Le journaliste chinois est loin d’être le seul à dire que la remarque de Blackburn sentait le racisme et la sinophobie.

bigot – Walter Shaub (@waltshaub) 3 décembre 2020

Chen, qui était auparavant le correspondant du China Daily à New York, est connu pour utiliser occasionnellement des jurons sur Twitter. Le mois dernier, il a utilisé le mot f pour désigner le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas pour avoir mis la Chine sur une liste de menaces pour le «Communauté transatlantique» à égalité avec le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Le tweet a depuis été supprimé.

Pour conserver le « The fucking Maas » maintenant supprimé par @ChinaDaily Chef du bureau de l’UE @chenweihua pour la postériorité en ce jour historique. pic.twitter.com/DCnfaJL7VM – Thorsten Benner (@thorstenbenner) 7 novembre 2020

Pour ce que ça vaut, Blackburn elle-même ne semble pas être offensée par la caractérisation de Chen. Au contraire, elle porte les insultes sur sa manche et a profité de l’occasion pour attaquer la Chine pour sa politique très critiquée au Xinjiang. De nombreux politiciens occidentaux affirment que Pékin réprime brutalement la population ouïghoure de la région autonome, une accusation que la Chine nie.

«La sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, a dénoncé le génocide en cours des musulmans ouïghours par le Parti communiste chinois après qu’un membre des médias d’État chinois ait lancé des blasphèmes sexistes contre le républicain sur Twitter et l’a qualifiée de« sénateur la plus raciste »». @JusticeTristan – Sénatrice Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) 4 décembre 2020

Pendant ce temps, la journée de Rubio sur Twitter a non seulement consisté à appeler un journaliste chinois par manque de courtoisie, mais aussi à donner une conférence à la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, sur ce qu’elle devrait faire en ligne. Des représailles ont suivi peu après.

Travailler ensemble R & D a permis de sauver les emplois de 55 millions d’Américains grâce au PPP Travaillez plus, tweetez moins et un jour, vous aussi pouvez faire la différence https://t.co/WprW5OR9LP – Marco Rubio (@marcorubio) 3 décembre 2020

Hier, j’ai recruté 5 000 bénévoles pour former et encadrer les enfants de ma communauté qui sont aux prises avec l’apprentissage à distance, et c’était après avoir enquêté sur les raisons pour lesquelles le secrétaire au Trésor avait arrêté le financement de la Loi CARES et voté sur la législation de la Chambre. Qu’est-ce que tu as fait? https://t.co/Ytkq6qZKiI – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 3 décembre 2020

