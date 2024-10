Marco Road / BetterPAD | ArchQuotidien

© Chris Wharton

+ 13





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1800 pi²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architectes principaux :



Paul Dufy



© Chris Wharton

Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet est situé dans une maison victorienne classique avec terrasse, située au cœur de Brackenbury Village, Hammersmith et Fulham. La conception vise à créer une extension réfléchie au rez-de-chaussée qui allie harmonieusement les éléments architecturaux contemporains au caractère historique de la maison d’origine. Un aspect clé du projet est l’introduction stratégique de lanterneaux, soigneusement positionnés pour permettre à une abondance de lumière naturelle d’inonder l’espace nouvellement agrandi. Cela renforce non seulement le sentiment d’ouverture, mais crée également une atmosphère accueillante et aérée qui transforme l’ambiance générale de la maison. L’interaction entre la lumière et l’espace devient l’une des caractéristiques déterminantes du design.

© Chris Wharton

© Chris Wharton

L’approche architecturale relève le défi des changements de niveaux, subtilement gérés pour maintenir une connexion fluide et ininterrompue dans toute la maison. Le sol descend de la partie d’origine de la maison jusqu’à l’extension arrière, puis remonte doucement pour rejoindre le jardin. Ces changements de niveau abordent non seulement les aspects pratiques du site, mais ajoutent également un élément de profondeur et de dynamisme aux espaces intérieurs, créant ainsi un voyage à travers la maison à la fois naturel et engageant. Dans le jardin, un contraste visuel saisissant est créé entre l’aménagement paysager symétrique et soigneusement planifié et les formes dynamiques et asymétriques de l’espace intérieur, y compris les ouvertures sculpturales des lucarnes. Cette juxtaposition est encore renforcée par l’inclusion réfléchie de jardinières, qui agissent comme un élément de transition doux, attirant le regard le long de l’axe visuel de la maison au jardin. Les jardinières contribuent à estomper la frontière entre les espaces intérieurs et extérieurs, créant un sentiment de continuité et de cohésion.

© Chris Wharton

À l’intérieur, les espaces de vie de Marco Road reflètent l’accent mis par le projet sur la lumière, l’ouverture et une esthétique moderne. Les grandes fenêtres stratégiquement placées dans le salon fonctionnent en harmonie avec les lucarnes, assurant une transition fluide entre les espaces intérieurs. À l’étage, les chambres conservent une ambiance chaleureuse et moderne, caractérisée par des tons neutres, des matériaux naturels et des lignes épurées, apportant une sensation de sophistication et de confort dans toute la maison.