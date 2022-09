Marco Reus s’est grièvement blessé dans le derby Dortmund-Schalke

Marco Reus a été étiré hors du terrain lors du derby du Borussia Dortmund avec Schalke. Le vétéran international allemand a semblé souffrir d’une grave blessure à la cheville en première mi-temps après avoir été plaqué par un défenseur de Schalke. Reus était émotionnellement bouleversé et se couvrait le visage de ses mains alors qu’il était emporté hors du terrain.

Le Revierderby de samedi était la 250e apparition de l’Allemand en Bundesliga pour l’équipe de sa ville natale. Avant le match, Reus a expliqué à quel point ce jalon signifiait pour lui.

“C’était toujours un rêve de jouer pour ce club, dont je me sens proche avec les fans”, a déclaré Reus. “C’est tellement amusant de jouer dans notre stade et surtout de fêter une victoire avec les fans. Pour moi, c’est la réalisation d’un rêve d’enfant.

Marco Reus est grièvement blessé dans un autre revers

Des problèmes de blessures ont malheureusement tourmenté Reus tout au long de sa carrière, en particulier pour son équipe nationale allemande. En fait, Reus a raté plus de 70 matches pour son pays en raison d’une blessure. L’Allemand de 33 ans a même évoqué ces problèmes avant le match de Schalke.

“Bien sûr, j’ai dû accepter beaucoup de déboires, mais je ne pouvais pas me contenter de dire : ‘D’accord, maintenant je suis encore blessé, alors j’arrête !’ Ce n’est pas que les blessures signifient que je n’ai plus la motivation de pratiquer le sport que j’aime tant et qui me procure tant de joie chaque jour », a déclaré Reus.

« À cet égard, c’est finalement assez simple : il faut se motiver. La patience est requise. Il faut se dire : ‘Ok, c’est comme ça maintenant, tu vas t’en occuper aussi’. Il y a des choses bien pires dans le monde. C’est pourquoi les blessures sont vraiment de petites choses pour moi.

Marco Reus a été emporté hors du terrain après avoir subi ce qui ressemble à une blessure à la cheville à la 28e minute. pic.twitter.com/Sc78XdqIaG — ESPN FC (@ESPNFC) 17 septembre 2022

Il reste à voir à quel point la dernière blessure de Reus est grave, mais ses espoirs de Coupe du monde pourraient être menacés. Le milieu de terrain vedette a déjà raté la Coupe du monde 2014 et les Euros 2016 et 2020 en raison de diverses blessures. Les fans en Allemagne et dans le monde entier espèrent que Reus jouera lors de la prochaine Coupe du monde.

Crédit photo : IMAGO / Equipe 2