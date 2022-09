Marco Reus propulse le Borussia Dortmund à la première place avec un vainqueur contre Hoffenheim

Un but de l’attaquant Marco Reus a permis à Dortmund de revendiquer la première place du classement de la Bundesliga avec une victoire 1-0 à domicile contre Hoffenheim vendredi soir.

Dortmund a remporté son quatrième match sur cinq cette saison – et sa troisième victoire 1-0 de la campagne – grâce à un but de Reus en première mi-temps.

Reus a ouvert le score après 16 minutes, frappant un ballon glissé par l’adolescent anglais Jamie Bynoe-Gittens après un travail créatif de l’impressionnant Julian Brandt.

Le but était le 146e but de Reus en Bundesliga en 345 matchs – et la 60e fois qu’il a mis son équipe en tête 1-0.

“Nous avons très bien fait en première mi-temps, en seconde nous nous sommes un peu essoufflés”, a déclaré Reus à DAZN immédiatement après le match.

“Nous avons bien protégé notre objectif, nous devons être un peu plus froids devant.”

L’attaquant de Dortmund Anthony Modeste a failli marquer son deuxième but de la saison après 68 minutes lorsqu’il a profité d’une frappe déviée de Thorgan Hazard, mais le gardien de Hoffenheim Oli Baumann a réussi à jeter sa poitrine sur le chemin.

Dortmund a réussi à repousser une attaque tardive de Hoffenheim de l’ancien Dortmunder Jacob Bruun Larsen à la 87e minute pour gagner 1-0.

L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a salué la performance de son équipe.

“Surtout en première mi-temps, nous avons joué un excellent match, en le poussant offensivement, avec de nombreuses occasions au but… ça avait l’air vraiment, vraiment bien.”

“Nous avons dit à la mi-temps que nous voulions continuer (de cette façon)… en seconde période, cela ne s’est pas aussi bien passé, mais nous avons quand même eu une ou deux bonnes occasions.

“Nous avons gagné 1-0 – nous les avons gardés à zéro à la fin – mais nous aurions été heureux de marquer une seconde aujourd’hui.”

Malgré la victoire, Dortmund a perdu Bynoe-Gittens à cause d’une épaule supposée disloquée en première mi-temps, s’ajoutant à une liste croissante de blessés, dont le milieu de terrain défensif Mahmoud Dahoud qui sera absent jusqu’en novembre au moins avec la même blessure.

Hoffenheim termine la soirée en cinquième position, avec trois victoires et deux défaites après cinq matchs.

Samedi, le Bayern Munich ou l’Union Berlin ont la chance d’être en tête lorsqu’ils s’affrontent à Berlin lors du match du tour.

