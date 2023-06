Marco Mendicino évite les questions sur le retour de Bernardo en sécurité maximale

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré jeudi que la décision du Service correctionnel du Canada de transférer le meurtrier reconnu coupable, Paul Bernardo, dans une prison avec moins de restrictions « ne convient pas » aux Canadiens – mais il s’est abstenu de dire qu’il tenterait de forcer l’agence à faire marche arrière dans face à l’indignation publique.

Pressé par les journalistes de dire s’il interviendrait et ramènerait d’une manière ou d’une autre Bernardo dans une prison à sécurité maximale, Mendicino a déclaré qu’il avait parlé au commissaire du SCC et exprimé ses « préoccupations au nom des Canadiens ».

Il a dit avoir dit à la commissaire, Anne Kelly, que la décision « déclencherait inévitablement le contrecoup que vous voyez maintenant ».

« Je crois que la décision ne plaît pas aux Canadiens. C’est un affront aux victimes et c’est pourquoi nous allons les soutenir. Nous allons nous assurer que les droits des victimes sont au centre de ces décisions », a déclaré Mendicino. a déclaré aux journalistes, vantant une nouvelle directive ministérielle qui obligera le SCC à mieux communiquer avec les familles des victimes d’actes criminels avant d’effectuer un tel transfert.

Bien qu’il ne soit pas clair que Mendicino ait le pouvoir légal d’annuler la décision de transfert du SCC, les conservateurs de l’opposition ont demandé au ministre de la région de Toronto de faire quelque chose.

REGARDER: Mendicino pressé d’obtenir des réponses sur le transfert de Bernardo Mendicino insiste sur la gestion du transfert de Bernardo Des journalistes courent après le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pour lui demander pourquoi son personnel ne l’aurait pas informé du transfert de Paul Bernardo à sécurité moyenne. Le personnel du cabinet du ministre dit avoir été mis au courant des mois avant d’en informer le ministre.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau ou Mendicino devrait émettre une directive ou un décret – un décret du Cabinet – au commissaire du SCC exigeant que les personnes reconnues coupables de plusieurs meurtres au premier degré soient maintenues en sécurité maximale pour le durée de leurs peines.

«Les conservateurs, comme tous les Canadiens, ont été choqués d’apprendre que l’ignoble tueur en série et violeur Paul Bernardo, l’un des monstres les plus diaboliques de l’histoire du Canada, avait été transféré d’une prison à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne», a déclaré Poilievre. .

« C’est scandaleux. Il devrait pourrir dans une prison à sécurité maximale pour le reste de sa vie. »

Le député conservateur Tony Baldinelli – qui représente la région de Niagara en Ontario, où certains des crimes de Bernardo ont été perpétrés – a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire qui, s’il est adopté, exigerait que « les meurtriers de masse se voient attribuer en permanence une cote de sécurité maximale ».

« Des monstres comme Paul Bernardo sortent des prisons à sécurité maximale à cause de la législation libérale indulgente envers la criminalité », a déclaré Baldinelli lors de la présentation de son projet de loi, C-342.

Jeudi, lors de la période des questions, Poilievre a demandé au gouvernement libéral d’ignorer la procédure parlementaire habituelle et de faire passer le projet de loi par vote vocal à la Chambre des communes – une mesure qui, selon lui, remettrait Bernardo à sa place.

Qualifiant les crimes de Bernardo de « méprisables » et « innommables », le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a accusé les conservateurs de « politiser » injustement les services correctionnels du Canada.

« Nous avons besoin d’une conversation mature. Le SCC est indépendant. Il ne peut pas être ingéré politiquement », a déclaré Holland.

Alors que le gouvernement a été discret sur l’avenir de Bernardo, le SCC a déjà formé un comité de trois personnes pour examiner son transfert.

Dans une déclaration aux médias, un porte-parole du SCC a déclaré que le comité « examinera la pertinence de [Bernardo’s] la classification de sécurité et le transfert vers un établissement à sécurité moyenne, examiner les considérations et les notifications des victimes, et si le cadre législatif et politique a été suivi dans ce cas. Il examinera également toute autre considération pertinente spécifique à cette affaire. »

Holland a déclaré qu’il valait mieux laisser la décision sur l’avenir de Bernardo au CSC.

L’examen interne de l’agence sur l’affaire Bernardo sera effectué dans deux semaines, a-t-il déclaré. « Je suggère que nous examinions cela », a-t-il ajouté.

La décision du SCC de transférer Bernardo – sans doute le tueur et violeur en série le plus notoire du pays – dans un établissement à sécurité moyenne au Québec a été une source de controverse ces derniers jours.

Paul Bernardo dans un croquis de salle d’audience réalisé lors d’une procédure judiciaire en Ontario par liaison vidéo à Napanee, en Ontario, le 5 octobre 2018. (Greg Banning/La Presse canadienne)

Le SCC a défendu le transfert face à la chaleur politique. Dans une déclaration envoyée à CBC News, l’agence pénitentiaire a déclaré que Bernardo « pourrait être géré en toute sécurité dans un établissement à sécurité moyenne ».

« Le fait qu’un délinquant soit dans un établissement à sécurité moyenne ne signifie pas qu’il est « accéléré » dans le système correctionnel fédéral. Un délinquant peut quand même présenter un risque élevé pour la sécurité publique, mais le SCC peut le gérer efficacement et en toute sécurité dans un établissement à sécurité moyenne. cadre », a déclaré un porte-parole.

Poilievre a demandé à Mendicino de démissionner à ce sujet. Il a dit que si Mendicino ne démissionnait pas, Trudeau devrait le renvoyer.

REGARDER: Poilievre demande à Mendicino de démissionner Poilievre demande la démission de Mendicino Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, demande au ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino de démissionner à la suite d’une exclusivité de CBC News selon laquelle le personnel du cabinet du ministre a été informé du transfert de prison de Paul Bernardo des mois à l’avance.

Mendicino a déclaré qu’il ne se retirerait pas mais qu’il poursuivrait un plan visant à modifier la manière dont les transferts sont communiqués.

Bernardo a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 1995 pour les meurtres de Leslie Mahaffy et Kristen French.

Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire pour son rôle dans la mort de Tammy Homolka, 15 ans, et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 25 premières années.

Les familles de Mahaffy et de French ont déclaré qu’elles n’avaient pas été informées du déménagement à l’avance.

CBC News a également rapporté que le personnel de Mendicino savait depuis des mois que le transfert de Bernardo était imminent, mais n’a informé le ministre que le lendemain du transfert du tueur dans une prison à sécurité moyenne.

Le personnel du cabinet du Premier ministre était également au courant des détails du déménagement de Bernardo, mais n’en a pas informé personnellement le Premier ministre.

Interrogé sur le manquement apparent, Mendicino a déclaré jeudi qu’il avait pris des « mesures correctives en interne » et a déclaré à son personnel qu’il aurait dû être informé du transfert d’un détenu très en vue comme Bernardo.

« Écoutez, il est très clair que j’aurais dû être informé à l’époque. C’est quelque chose que j’ai dit très clairement à mon personnel. Ces problèmes ont été identifiés et corrigés. C’est ce que j’ai fait pour m’assurer qu’il n’y a plus de panne », a-t-il déclaré. , esquivant les questions de savoir s’il a licencié quelqu’un qui a dissimulé des informations sur le déménagement.

REGARDER: Le chef conservateur demande à la ministre de la Sécurité publique de démissionner Le chef conservateur demande la démission du ministre de la Sécurité publique Le chef conservateur Pierre Poilievre a appelé à la démission du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino après que son bureau a appris que le tueur en série Paul Bernardo avait été transféré de la prison à sécurité maximale à la prison à sécurité moyenne – trois mois avant le transfert.

Alors que Mendicino a été critiqué par les défenseurs des victimes et les opposants politiques, une association représentant les défenseurs des prisonniers a déclaré jeudi que les commentaires de Mendicino sur le transfert étaient « inappropriés ».

Tom Engel, président de l’Association canadienne de droit pénitentiaire, a déclaré que Mendicino ne devrait pas « commenter une décision spécifique » et a décrit les commentaires du ministre sur le transfert à ce jour comme une « réaction instinctive ».

« Nous ne choisissons pas le niveau de sécurité d’une personne en fonction uniquement de la gravité de ses infractions et nous ne la gardons certainement pas en sécurité maximale en fonction de ce seul facteur », a déclaré Engel dans un communiqué.

Engel a déclaré qu’en vertu de la loi, les classifications de sécurité ne doivent pas être fondées sur « la vengeance, l’indignation publique ou l’opinion populaire », mais plutôt sur « l’adaptation institutionnelle » d’un criminel, le risque d’évasion et la sécurité publique.

Suggérer que Bernardo devrait être détenu dans un établissement à sécurité maximale « révèle un manque de compréhension troublant du système carcéral canadien et de la Charte des droits et libertés », a déclaré Engel.