Marco Mendicino ajoute aux problèmes de paperasse du gouvernement libéral

Nous pourrions encore avoir le temps d’avoir une vraie conversation dans ce pays sur pourquoi et comment le Service correctionnel du Canada a décidé de transférer Paul Bernardo dans un établissement à sécurité moyenne.

Mais il est de plus en plus difficile de savoir si Marco Mendicino sera toujours le ministre de la Sécurité publique si ou quand cette conversation aura lieu.

Dans l’intervalle, la décision du chef conservateur d’exiger la démission du ministre mercredi garantit probablement que Mendicino reste en place jusqu’à un remaniement ministériel prévu plus tard cet été.

La demande de sortie de Mendicino a été motivée par le Reportage de Radio-Canada que le personnel du cabinet du ministre était au courant du transfert imminent de Paul Bernardo dès le 2 mars. Des rapports ultérieurs ont confirmé que le cabinet du premier ministre avait également été informé en mars et que le premier ministre Justin Trudeau avait lui-même été informé du transfert le 29 mai.

Selon la version des événements présentée par le gouvernement, le personnel du ministre n’a pas jugé nécessaire de lui faire part du transfert de l’un des meurtriers les plus notoires du Canada jusqu’au 30 mai, un jour après le déménagement et un jour après que Trudeau a été informé .

Il n’est pas évident que les conseillers de Mendicino gardent leur préavis pour eux-mêmes.

Selon le porte-parole du ministre, le bureau a passé ces semaines à explorer si le ministre avait le pouvoir discrétionnaire d’annuler la décision du SCC – et a déterminé ou décidé qu’une telle option n’existait pas. C’est un point important qui devrait faire partie de tout débat sur les transferts de prison.

Mais ce manque apparent d’options ne signifie pas qu’il n’y avait aucune raison de dire au ministre quelque chose sur lequel les journalistes lui poseraient inévitablement des questions de toute façon.

REGARDER: Poilievre et Mendicino entrent dans un débat féroce sur le transfert de Bernardo

Poilievre et Mendicino échangent des mots passionnés sur le transfert de la prison de Bernardo Lors d’un intense échange en période de questions, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a demandé au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ce qu’il savait du transfert de Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne. Poilievre a demandé au ministre de démissionner.

Et s’ils ont vraiment omis d’alerter le ministre du transfert imminent de Bernardo, il est toujours surprenant qu’ils n’aient apparemment pas réussi à l’empêcher de qualifier le transfert de « choquant » alors qu’il a publié une déclaration le 2 juin . Ce n’est pas le mot à utiliser quand, en théorie, vous auriez pu être au courant de l’événement en question depuis trois mois.

Dans cette même déclaration, Mendicino a exprimé sa préoccupation quant à la manière dont le transfert a été géré et a déclaré qu’il parlerait directement au commissaire du SCC. Mais il est maintenant évident que Mendicino aurait pu le faire avant le transfert.

Mendicino vient de publier un nouvelle directive qui stipule, en partie, que le SCC doit aviser « formellement et directement » le ministre lorsqu’un délinquant dangereux ou notoire est transféré. Cela ne fait que renforcer le fait que quelque chose s’est terriblement mal passé ici.

Un ministre est-il sur le point de perdre son poste ?

Malgré le sujet hautement émotif et traumatisant, cet épisode pourrait encore être marqué comme une panne malheureuse – sauf qu’il est difficile de considérer cette dernière controverse comme un incident isolé, que ce soit pour le ministre ou ce gouvernement.

Mercredi, les conservateurs ont présenté leur propre longue liste des mésaventures de Mendicino. Et bien que certains des éléments de cette liste aient peut-être été injustement encadrés, le temps passé par Mendicino à la sécurité publique a également été beaucoup plus désordonné que nécessaire.

Il y a un an, il s’est attiré des ennuis lorsqu’il a suggéré que les conseils des forces de l’ordre avaient conduit le cabinet fédéral à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. UN manque de clarté sur ce que ce conseil impliquait a finalement abouti à un précédente série de demandes de démission de Mendicino .

Plusieurs mois plus tard, la législation sur le contrôle des armes à feu de Mendicino s’est transformée en un problème inutile pour le gouvernement. Après son adoption confortable en deuxième lecture, les libéraux ont décidé d’essayer de modifier le projet de loi pendant qu’il était en comité.

Un pandémonium s’en est suivi et le gouvernement a finalement été obligé de reculer . Plus d’un an après le dépôt de C-21, celui-ci est toujours en train de faire son chemin au Sénat.

Dans le domaine des médias, trois choses similaires consécutives constituent une tendance – et désormais Mendicino sera décrit comme « assiégé » ou « assiégé ».

S’il semble encore peu probable que Mendicino démissionne ou soit renvoyé, c’est uniquement parce qu’un gouvernement ne gagne presque jamais rien de ces transactions . Au contraire, la démission d’un ministre ne fait généralement que confirmer que quelque chose a mal tourné. Et lorsque l’opposition officielle demande la démission de quelqu’un, un gouvernement a d’autant plus de raisons de priver ses rivaux d’une victoire.

Un premier ministre est plus susceptible de tenir le coup et d’attendre le prochain remaniement ministériel, auquel cas un ministre peut se voir attribuer un portefeuille différent (ou être entièrement abandonné) dans le cadre d’une série de mouvements. Pour cette raison, les conséquences découlant de ce dernier épisode pourraient ne pas devenir apparentes tant que le Premier ministre – comme prévu – n’aura pas réinitialisé son cabinet cet été.

Un autre problème avec la circulation de l’information

Mais les problèmes du gouvernement vont au-delà de Mendicino et des questions sur le système correctionnel. Comme l’a fait remarquer mercredi le chef du NPD, Jagmeet Singh, il ne s’agit pas de la première panne liée à la paperasserie pour les libéraux.

« Je pense que c’est un problème qui dépasse la simple démission d’un ministre », a déclaré Singh aux journalistes. « Il y a une culture dans ce gouvernement où plusieurs ministres ont eu de sérieuses allégations de ne pas lire correctement les e-mails. »

En avril, le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a dû admettre qu’il avait e-mails manqués cela aurait pu l’avertir du fait qu’un sénateur distribuait des documents de voyage non autorisés. Et l’une des principales conclusions du rapport de David Johnston sur l’ingérence étrangère est qu’une note clé du SCRS n’a pas réussi à joindre Bill Blair prédécesseur de Mendicino au poste de ministre de la Sécurité publique.

REGARDER: Poilievre demande la démission de Mendicino

Poilievre demande la démission de Mendicino Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, demande au ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino de démissionner à la suite d’une exclusivité de CBC News selon laquelle le personnel du cabinet du ministre a été informé du transfert de prison de Paul Bernardo des mois à l’avance.

Un tel incident semble malheureux. Deux semble bâclé. Trois suggèrent qu’il pourrait y avoir un vrai problème.

Il y a un an, ce gouvernement avait du mal à prendre le contrôle d’une série de pannes dans la prestation de services, comme la délivrance de passeports. Les ministres concernés ont finalement remis leurs ministères sur les rails, mais le gouvernement est revenu de cette expérience avec le sentiment qu’il devait mettre un recentrage sur les compétences de base — sur le simple fait de s’assurer que l’appareil gouvernemental fonctionne bien.

Les derniers mois suggèrent que la circulation de l’information au sein du gouvernement pourrait être un problème aussi important que l’étaient les passeports.

Il y a, comme toujours, une chance qu’il ne s’agisse que d’incidents isolés, qu’il n’y ait pas bientôt un autre exemple à ajouter à cette liste de controverses induites par les e-mails. Mais les libéraux ne peuvent probablement pas se permettre de supposer cela.

Même s’il n’y a pas de nouveau ministre de la Sécurité publique à l’automne, le gouvernement a beaucoup plus à craindre de questions très élémentaires – et accablantes – sur sa compétence.