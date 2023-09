Marco Bezzecchi décroche la pole au MotoGP d’Inde devant le champion Francesco Bagnaia

L’Italien Marco Bezzecchi a décroché la pole position du MotoGP indien samedi par un après-midi chaud et humide sur le circuit international de Buddh.

Le pilote Ducati-VR46 a réalisé un temps record de 1 minute 43,947 secondes lors de la deuxième qualification, Jorge Martin et le champion du monde Francesco Bagnaia complétant la première ligne aux positions deux et trois.

Mais Alex Marquez a été pratiquement exclu de la course de dimanche lorsque l’Espagnol – neuvième au classement – ​​a chuté sur sa Ducati-Gresini et s’est fracturé les côtes lors de la première séance de qualification.

Bezzecchi a incendié la piste sous une chaleur extrême, ce qui a contraint les organisateurs à réduire la course de dimanche de trois tours à 21.

« C’était dur mais ce matin, je me sentais mieux sur la moto », a déclaré Bezzecchi. « Très content de cette pole position. Il est important de commencer le sprint et la course de demain en pole.

Bezzecchi reste un prétendant au titre 2023, à 65 points du leader du championnat Bagnaia.

Martin, qui a remporté la dernière course à Misano et occupe la deuxième place du classement, à 36 points de Bagnaia, était à 0,043 seconde du temps de Bezzecchi sur sa Pramac-Ducati.

Il a déclaré : « Les premiers rangs consécutifs, je suis heureux de faire ça. Heureux d’être ici. »

La course de sprint de samedi a également été réduite à 11 tours au lieu des 12 habituels après que les coureurs se soient plaints de la chaleur, qui risque de s’accentuer dimanche.

Bagnaia, sur une Ducati d’usine, a tenté d’accélérer dans les derniers tours mais s’est contenté d’une position en première ligne alors qu’il cherche à étendre son avance au championnat.

Luca Marini a terminé quatrième des qualifications après avoir dominé les deuxièmes essais vendredi.

Les pilotes Honda Joan Mir et son compatriote espagnol Marc Marquez complètent la deuxième ligne aux cinquième et sixième places.

