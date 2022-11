Marco Balbul pense que NEUFC “mérite un point” ; Le patron d’ATKMB Juan Ferrando dit “malchanceux”

ATK Mohun Bagan a arraché un vainqueur tardif pour battre le NorthEast United FC 2-1 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata jeudi. Les Highlanders sont restés sans victoire et sans point après les six premiers matchs alors que les Mariners se sont hissés à la deuxième place du tableau des points de la Super League indienne (ISL).

Liston Colaco a ouvert le score à la 35e minute avant qu’Aaron Evans n’égalise à la 81e minute. Subhasish Bose, lors de sa 99e apparition en ISL, a marqué le vainqueur pour donner à l’ATKMB une victoire lors de leur 50e match en ISL.

L’entraîneur-chef du NorthEast United FC, Marco Balbul, a semblé déçu lors de la conférence de presse d’après-match après avoir perdu ses premiers points cette saison.

« Nous méritons un point car nous nous sommes créé de bonnes occasions de marquer et nous avons marqué un bon but. Mais à la dernière minute, nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté, et malheureusement, nous avons perdu notre concentration et nous avons perdu un point », a déclaré Balbul.

Il a estimé que les buts marqués par l’ATK Mohun Bagan auraient pu être évités car les joueurs ont bien fait les choses selon ses plans.

“Il n’y avait rien en première mi-temps, mais le but tardif était un cadeau. Nous avons travaillé très dur sur le terrain et c’était une erreur individuelle. On a perdu le ballon dans la zone cruciale. Nous ne devrions pas offrir de tels cadeaux aux grandes équipes et nous aurions dû faire mieux avec le ballon », a-t-il déclaré.

“Nous devrions être plus confiants lorsque nous avons le ballon. Nous savons que la clé de l’ATK Mohun Bagan est leur contre-attaque, et pour moi, les deux buts qu’ils ont marqués étaient des cadeaux », a-t-il ajouté.

La position du patron de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, ne différait pas beaucoup de celle de son adversaire.

« De mon point de vue, le NorthEast United FC devrait être plus haut dans le classement avec quatre-cinq points. Mais en ce moment, ils n’ont aucun point », a déclaré Ferrando.

« Le match a été difficile. Ils ont une bonne équipe et un plan. Et à certains moments, ils n’ont pas eu de chance. Aujourd’hui, après avoir perdu 0-1, NEUFC a eu une grande chance d’égaliser (via Parthib Gogoi) et à la fin, ils ont concédé un but », a-t-il ajouté.

Ferrando a cependant fait l’éloge de Liston Colaco, qui a finalement réussi à mettre le ballon au fond des filets cette saison.

“C’est une victoire très importante pour nous, donc nous en sommes très contents” 🗣️ @colaco_liston sur la performance de son côté et sa tache violette contre les montagnards 🙌🏻#ATKMBNEU #HeroISL #LetsFootball #ATKMohunBagan #ListonColaco | @atkmohunbaganfc pic.twitter.com/FVpfiRQsMg – Super Ligue indienne (@IndSuperLeague) 10 novembre 2022

« Il est difficile pour les joueurs de performer à un haut niveau toute la saison. Tous les joueurs passent par une baisse de forme et c’est normal. Je suis content de Liston car il travaille tous les jours à l’entraînement, sa mentalité est forte et c’est le plus important. Tout le monde connaît le niveau auquel Liston peut performer. Il est très proche d’atteindre ce qui est normal pour lui », a déclaré Ferrando.

Interrogé sur la performance du garçon d’anniversaire Dimitri Petratos et son aide à l’embrayage malgré quelques occasions manquées plus tôt dans le match, Ferrando a déclaré: “En fin de compte, marquer des buts et gagner des matchs est la chose la plus importante dans le football. Pour moi, ce n’est pas important si l’attaquant est dans la surface et marque des buts.

“Je suis très content car nous avons 12 buts. Et ces objectifs ont été répartis dans toute l’équipe. Dimitri n’est pas un numéro neuf typique. Il connaît son rôle », a-t-il ajouté.

